Música, juegos y sabores en una nueva edición de Feel USA

La primavera llega con música, arte y actividades para toda la familia en una nueva edición de FEEL USA, que se realizará el sábado 13 de septiembre, de 16:00 a 20:30, frente al Teatro de las Américas, en la sede central del CCPA (José Berges 297). El acceso será libre y gratuito.

El evento, ya instalado en la agenda cultural de Asunción, se renueva este año bajo el eslogan “Spring Vibes”, invitando a disfrutar de una tarde en comunidad, con propuestas para todas las edades.

El programa artístico incluirá la participación de la Banda de Músicos de la Policía Nacional, el CCPA Jazz Quintet, el freestyle de Hache, una muestra de breaking a cargo de la Aso Hip Hop y el cierre musical con la banda The Kilks.

En paralelo, se desarrollarán actividades interactivas como juegos, experimentos de ciencia y cuenta cuentos para niños, además de una experiencia inmersiva con visores de realidad virtual y un espacio de juegos de mesa para adultos.

La propuesta también se extiende al aprendizaje y al intercambio cultural. Varias organizaciones estarán presentes con información sobre estudios de inglés y oportunidades educativas en Estados Unidos, entre ellas Education USA, AFS Paraguay, Comité Paraguay-Kansas, APPG, Youth Council, SAP, Cuerpo de Paz, Didáctica S.A., Global Education, UniNorte, American Spaces y el propio CCPA con sus programas académicos.

Como en toda fiesta comunitaria, la gastronomía tendrá un lugar especial. El Food Park ofrecerá hamburguesas, hot dogs, pizzas, pollo frito, waffles, rolls de canela, donuts y refrescos, completando la experiencia de sabores.

FEEL USA – Spring Vibes se presenta como una ocasión única para celebrar la llegada de la primavera en un ambiente cultural, artístico y familiar, donde la música, el aprendizaje y el encuentro se entrelazan en una jornada memorable.