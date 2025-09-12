El viaje sonoro de Dentro del Sol continúa con su nuevo disco “Ganga Aarti”

Dentro del Sol, uno de los representantes del rock pesado stoner en Paraguay, presentará su segundo disco de estudio, “Ganga Aarti”. El lanzamiento será este sábado 13 de septiembre en Check Point Downtown Bar, con entradas a G. 25.000. Para abrir la velada se suma la banda Marcha Gamma, liderada por la cantante Margie Nielsen.

Formado en Asunción en 2017, el trío está integrado por David Fugus en guitarra y voz, Christian González en bajo y Martín Circus en batería. Desde sus inicios apostaron a un sonido propio, fusionando diversas influencias que derivaron en un estilo espeso, hipnótico y cargado de psicodelia.

Su primer disco homónimo vio la luz en 2021 y recibió gran acogida entre el público y colegas de la escena, lo que les permitió compartir escenarios con reconocidas bandas locales.

En 2022 lanzaron los sencillos “Buscando” y “La sombra de Alyssa Dei”, reafirmando su búsqueda de un sonido crudo y valvular. Ese mismo año fueron incluidos en el compilado internacional Heavy Haze Audio Lab Vol. 1, junto a 19 bandas de nueve países de América Latina.

Con “Ganga Aarti”, la agrupación marca un paso adelante en su evolución musical. El nombre del álbum rinde homenaje a la ceremonia espiritual que se celebra en las orillas del río Ganges, en India, evocando un ambiente místico que también se refleja en sus canciones, según afirmaron.

Grabado en Spirit & Sound Studios por Luis Chaparro, y mezclado y masterizado por Tomi Leone, el disco ofrece un sonido denso y grooveado, con líricas introspectivas y una crudeza psicodélica que lo distingue de su antecesor.

El primer adelanto audiovisual del tema “Sube” ya se encuentra disponible en el canal de YouTube de la banda, además de en las principales plataformas digitales como Spotify, Apple Music y Deezer.

Con este nuevo lanzamiento, Dentro del Sol busca afianzarse como una propuesta sólida del stoner rock paraguayo, consolidando un recorrido que comenzó hace ocho años y que hoy alcanza una nueva etapa de madurez y proyección.