Una cartelera teatral con opciones para todos los gustos

El argentino Pablo Albella presenta en el Teatro Latino su show de stand up “Universo +30”, un repaso divertido e irónico por los desafíos de la vida adulta. Las funciones están previstas para hoy y mañana a las 20:30 y el domingo a las 20:00. Las entradas en venta en Ticketea.

En Sala La Correa (Gral. Díaz c/ Don Bosco) sigue en escena “Él”, dirigida por Ronald Von Knobloch y Patricia Reyna. La obra explora la violencia de género desde una perspectiva poco habitual: la mirada de los agresores.

El elenco está integrado por Silvio Rodas, Pablo Ardissone, Roberto Cardozo, Juan Carlos Cañete y Alberto Sánchez Pastor. Las funciones van de viernes a domingo a las 20:30. Entradas a G. 80.000.

Continúa también “Vivir al límite”, dirigida por Ana Carolina Jara, obra que aborda una historia real que combina sufrimiento, esperanza y resiliencia.

Con actuaciones de Crhys Knapp, Teresa Barriocanal y Seba Díaz, se presenta en Espacio La Recova (Pdte. Franco 994) los viernes a las 20:30, y sábados y domingos con doble función a las 20:00 y 21:00. Entradas a G. 90.000.

También continúa en cartelera “Las Mal Queridas”, comedia escrita y dirigida por Hugo Robles que reúne a Jazmín Romero, Bibi Landó, Margarita Irún, Rossana Bellasai y Lorena Azucas.

La obra gira en torno a un encuentro familiar que desata secretos, rencillas y recuerdos guardados bajo la alfombra. Las funciones se realizan en Arlequín Teatro (Antequera c/ Tte. Fariña) los viernes y sábados a las 21:00 y los domingos a las 20:00. Entradas desde G. 125.000.

En El Otro Teatro sigue en escena “Dirrrty Boys”, drama dirigido por Nicolás Sotomayor, ambientado en Liverpool en 1993, donde dos niños de 10 años cometieron un crimen que sacudió a toda la sociedad.

Recomendada solo para mayores de 18 años, se presenta los viernes y sábados a las 20:30 y domingos a las 19:30. Entradas a G. 90.000.

Finalmente, en la Sala Molière de la Alianza Francesa (Mcal. Estigarribia 1039 c/ EEUU) se despide “Algunos maridos van al cielo”, comedia de Sergio Marcos y Martín Guerra protagonizada por Clara Franco, Mauri Martínez, Bruno Sosa, Raúl Daumas y Gus Mancuello. Funciones de viernes a domingo a las 20:30. Entradas desde G. 125.000.