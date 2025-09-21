Figuras del teatro paraguayo dialogan sobre identidad y futuro

El encuentro se realizará en el Espacio Cultural Staudt (Iturbe esquina Mariscal Estigarribia, Asunción), con acceso libre y gratuito.

La propuesta se enmarca en el Año Iberoamericano de las Artes Escénicas, iniciativa que impulsa el intercambio y la valoración del teatro como patrimonio cultural común en la región.

La cita busca destacar la importancia de las artes escénicas en la construcción de memoria colectiva y en la transmisión de relatos sociales.

Participarán de la mesa Tana Schembori, Hugo Luis Robles, Paola Irún y Dani González, cuatro figuras con destacada trayectoria en el ámbito teatral paraguayo.

Sus aportes estarán centrados en la manera en que el arte escénico contribuye tanto a la preservación de acontecimientos históricos como a la generación de nuevas miradas sobre la identidad cultural del país.

El conversatorio se presenta como un espacio abierto de reflexión y diálogo, donde el público podrá acercarse a diferentes perspectivas sobre la evolución del teatro paraguayo y su rol en la vida comunitaria.