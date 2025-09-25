“El círculo”: una cena que desvela memorias y silencios, sube a escena en Sala La Correa

“La cocina es el corazón de la casa”, es la premisa de esta propuesta que utiliza la preparación de una cena como escenario de los vínculos más profundos y complejos. A través de Claudia y Julia, madre e hija, la obra plantea un paralelismo entre los platos que se elaboran y las palabras que cuesta pronunciar. Lo que no se dice en la mesa, se revela en escena.

En medio de ese ritual cotidiano aparece Sofía, personaje que interrumpe y completa el relato. Entre pinceladas en vivo y recuerdos que insisten en salir, ella pone voz a los sentimientos guardados, tanto de Claudia como de Julia, abriendo un espacio de diálogo con el público.

“El círculo” es también una mirada a las pasiones que dejamos atrás, a los acomodos que elegimos en la vida, y a las relaciones humanas atravesadas por la política y la sociedad. Acompañada por recursos visuales creados especialmente y otros de archivo, así como un mundo sonoro original interpretado en vivo, la obra propone un llamado a la reflexión: la necesidad de un despertar ciudadano frente a lo que aceptamos sin cuestionar.

El elenco está integrado por Aida Cohene, Noelia Florentín y Natalia Silva, quienes darán vida a esta historia cargada de emociones. Los visuales son de Clari Lezcano, el diseño sonoro de Dahia Valenzuela, la iluminación de Martin Pizzichini, y el guion y la dirección de Natalia Cabral.

Las presentaciones se realizarán este viernes 26 y sábado 27 de septiembre a las 20:30, y el domingo 28 a las 20:00. En octubre, el calendario continúa con funciones el viernes 3 y sábado 4 a las 20:30, y el domingo 5 a las 20:00.Las entradas tienen un costo de G. 60.000 de forma anticipada y G. 70.000 en puerta. También hay una opción de combo 2 x G. 100.000. Reservas al 0972 245133.

Con una puesta íntima y a la vez profundamente política, “El círculo” invita a los espectadores a reconocerse en el espejo de la escena, en ese espacio donde la memoria, los afectos y las preguntas pendientes encuentran su lugar.