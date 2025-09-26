La cartelera teatral en Asunción ofrece drama, comedia y humor internacional este fin de semana

En la Sala La Correa (Prof. Dr. Luis Alberto Garcete y Don Bosco) sube a escena la obra El círculo, con guion y dirección de Natalia Cabral. La puesta utiliza la preparación de una cena como punto de partida para explorar los vínculos más profundos y complejos entre madre e hija, estableciendo un paralelismo entre los platos que se elaboran y las palabras que cuesta pronunciar.

El elenco está compuesto por Aida Cohene, Noelia Florentín y Natalia Silva, quienes darán vida a esta historia cargada de emociones. Las funciones están previstas para este viernes 26 y sábado 27 de septiembre a las 20:30, y el domingo 28 a las 20:00, con nuevas presentaciones en octubre.

Las entradas tienen un costo de G. 60.000 de forma anticipada y G. 70.000 en puerta. También hay una opción de combo 2 x G. 100.000. Reservas al 0972 245133.

Mientras tanto, en Arlequín Teatro (Antequera c/Tte. Fariña) continúa en cartelera Las Malqueridas, comedia escrita y dirigida por Hugo Robles que reúne a Jazmín Romero, Bibi Landó, Margarita Irún, Rossana Bellasai y Lorena Azucas. La trama gira en torno a un encuentro familiar que desata secretos, rencillas y recuerdos guardados, desplegando humor y emoción en cada escena. Entradas desde G. 125.000.

Por su parte, en El Otro Teatro (Tacuary 1046) se despide Dirrrty Boys, drama dirigido por Nicolás Sotomayor que se inspira en un caso real ocurrido en Liverpool en 1993, cuando dos niños de diez años cometieron un crimen que sacudió a toda la sociedad. La última función será este 26 de septiembre a las 20:30 y la obra está recomendada únicamente para mayores de 18 años. Entradas a G. 90.000.

También se cierra el ciclo de Algunos maridos van al cielo, comedia de Sergio Marcos y Martín Guerra que se despide de la Sala Molière de la Alianza Francesa (Mcal. Estigarribia 1039 c/ EEUU). Con un elenco integrado por Clara Franco, Mauri Martínez, Bruno Sosa, Raúl Daumas y Gus Mancuello, la última función está prevista para este viernes 26 a las 20:30. Entradas desde G. 125.000.

Finalmente, el humor internacional se instala en el Teatro Latino (Tte. Fariña e Iturbe) con Tertawa II, espectáculo protagonizado por los argentinos Pachu Peña y José María Listorti, junto al uruguayo Sebastián Almada. Bajo el lema “Humor sin fronteras”, el show se presentará el viernes y sábado a las 20:30 y el domingo a las 20:00, con entradas disponibles en Tuti desde G. 190.000.

Con estas propuestas, el público asunceno tendrá la oportunidad de elegir entre historias intensas, comedias familiares y espectáculos de humor que prometen un fin de semana a pura emoción y entretenimiento.