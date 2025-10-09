“Habitar el personaje”: un taller gratuito para explorar la actuación desde la práctica

Con el objetivo de fomentar la formación inicial de actores y actrices, Teatro Inmersivo Py impulsa la realización del taller “Habitar el personaje”, un espacio diseñado para explorar el cuerpo, la voz y la cámara como herramientas expresivas. La propuesta estará a cargo de las actrices Edith Niz, María Liz Barrios y la directora Dea Pompa, del ámbito teatral y audiovisual paraguayo.
Durante la jornada, los participantes recibirán herramientas teatrales y audiovisuales básicas orientadas a potenciar las capacidades expresivas y adquirir recursos útiles para la construcción de personajes. Además, se realizará un breve entrenamiento físico y vocal, por lo que se recomienda asistir con ropa cómoda y llevar agua.
El taller se llevará a cabo el jueves 9 de octubre, de 18:00 a 21:00, en la Casa Bicentenario de las Artes Visuales Ignacio Núñez Soler (Azara 845, Asunción). La participación es gratuita, pero los cupos son limitados. Las inscripciones se realizan a través del formulario disponible en el enlace https://forms.gle/NYKtVTXkuEtNmbFw5.
Las personas seleccionadas serán notificadas por correo electrónico dos días antes del inicio del taller. La iniciativa cuenta con el apoyo de FONDEC y de la Casa Bicentenario de las Artes Visuales del CCR Cabildo, y busca consolidarse como una oportunidad accesible de formación artística en el ámbito local.
Para más información, se puede escribir a marializbarrios@gmail.com o seguir las cuentas de Instagram @fondecpy, @casadelasartesav y @teatroinmersivopy.