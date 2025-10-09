“Habitar el personaje”: un taller gratuito para explorar la actuación desde la práctica

Este jueves 9 de octubre, de 18:00 a 21:00, se realizará en la Casa Bicentenario de las Artes Visuales Ignacio Núñez Soler el taller intensivo de actuación “Habitar el personaje”. La actividad, gratuita y presencial, propone una experiencia práctica para quienes deseen iniciarse en el arte de la actuación, sin necesidad de contar con experiencia previa.