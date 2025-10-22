Alfredo Casero presenta en Asunción la versión teatral de “Cha Cha Cha”

El programa Cha Cha Cha, referente del humor absurdo en la televisión argentina, llega por primera vez a Asunción en una adaptación teatral encabezada por su creador Alfredo Casero. El espectáculo se realizará el hoy y mañana a las 20:30 en el Teatro Latino, bajo la producción de Giuliano Bacchi para Bacchi Producciones.

Lea más: “Mefistófeles, corazón de abismo” sube a escena en la Manzana de la Rivera

Casero compartirá escena con Fabio Alberti, su histórico compañero, y un elenco conformado por Romina Sznaider, Lito Ming, Santiago Ríos, Favio González, Leo Raff, Gustavo Ciancio y Diego Rivas. La puesta busca trasladar al escenario la energía y el espíritu del ciclo televisivo que marcó un antes y un después en el humor argentino.

Entre los segmentos que se revivirán figuran Juan Carlos Batman, el particular superhéroe que resolvía problemas cotidianos; Siddharta Kiwi, el gurú de soluciones insólitas, y Susana Bronstein, la madre que representaba con ironía los conflictos familiares. También regresan CNM, Manuk, el doctor Vaporeso, el ratón Juan Carlos, Peperino Pómoro, Telescuela Técnica, Carlos Messina, Mañanas al pedo y Boluda Total, personajes que formaron parte del universo del programa.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Estrenado en la década del noventa, Cha Cha Cha se destacó por un humor que combinaba el absurdo con la crítica social, abordando temas cotidianos desde perspectivas poco convencionales. Su estilo, que mezclaba sátira y reflexión cultural, lo convirtió en una pieza clave de la televisión rioplatense.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La versión teatral es una coproducción con A mamá le dieron 2 años y se presenta como parte de la cartelera asuncena de octubre. Las entradas están disponibles en Ticketea Paraguay. La propuesta busca reconectar con el público a través de una mirada que, más de treinta años después, mantiene vigencia por su modo singular de interpelar la realidad desde el humor.

Las entradas están disponibles en Ticketea Paraguay. Los precios son G. 190.000 (Platea), G. 230.000 (VIP Plata) y G. 260.000 (VIP Gold).