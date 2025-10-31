Drama, teatro en miniatura y stand up ofrece la cartelera teatral

El Anfiteatro Rafael Rojas Doria de la ciudad de Villa Elisa albergará este sábado 1 de noviembre a la presentación de “Sobrevivientes”, una obra teatral dirigida por Nathalia Villagra, con dramaturgia de Irina Ráfols.

Marta Corrales, Carlos Rojas, Carminis Villalba y Arnaldo Ortiz protagonizan esta obra, apta para mayores de 13 años.

La trama presenta a Carlos y Leonor, quienes destruidos por el dolor y la desesperanza, tras intentar quitarse la vida, coinciden en un neuropsiquiátrico. Allí, entre la inestabilidad del presente y las heridas del pasado, se descubren. La incertidumbre es si pueden encontrar una razón para seguir viviendo.

La única función de esta puesta, que cuenta con coreografías de Leonardo Nachajón, será a las 20:30. Las entradas anticipadas cuestan G. 40.000 y se pueden solicitar al (0971) 502-071 y en puerta costarán G. 50.000.

También hay una promoción de 2 entradas por G. 70.000 y, para estudiantes de actuación, cuestan G. 30.000. La puesta cuenta con apoyo del Fondec, de la Municipalidad de Villa Elisa y de la Dirección de Educación y Cultura de Villa Elisa.

Para chicos y grandes

De la mano de Kunu’u Títeres, este sábado en El Granel (Juan de Salazar 372 c/ Artigas) habrá una Tarde de Teatro en Miniatura. Las funciones comenzarán a las 16:30 hasta las 19:00, con la participación especial de la compañia brasileña Varanda Teatro.

En este encuentro de teatro Lambe-Lambe se presentarán cuatro obras breves, cada una con un universo particular que invita a la contemplación. Estas son: “Tupi or not Tupi?”, “Guerra”, “Correspondencia” y “Fuego secreto”.

Por parte de Kunu’u estarán Carola Mazzotti y Noelia Buttice, mientras que Varanda Teatro estará representada por João Darte y Guilherme Hernandes.

“Cada caja escénica es un universo que espera ser descubierto por las miradas curiosas de quienes se acerquen. Podés elegir ver uno, varios o los cuatro espectáculos”, señalaron desde Kunu’u Títeres. También indicaron que las obras son aptas para mayores de 5 años.

Las entradas para un espectáculo cuestan G. 15.000 y para los cuatro espectáculos G. 40.000. Se pueden hacer reservas al (0981) 845-472.

Noches de humor

En el Teatro Latino (Tte. Fariña e Iturbe), el stand up tomará el escenario con el regreso del espectáculo “Ni brujas ni santas”. Las funciones serán hoy y mañana a las 21:00 y el domingo a las 20:00.

Estarán presentando sus monólogos: Yemmy Melina, Silvia Flores, Fani Cantero, Soy Nati, La Pahague, Marcela Achinelli, Violeta Lara, Arianna Glande, Pame Nomás, María Amor, Falu Santander, Patty González, Licia Marlene y Mel Adorno. Como host estará Guaraniaa.

El show será apto para mayores de 13 años y las entradas se pueden adquirir a través de Tuti. Los precios van desde G. 60.000 a G. 90.000.

En la Sala La Correa (Gral Díaz c/ Don Bosco) este domingo a las 18:00 se presentará otra función de “El duelo”, una adaptación de la comedia de Anton Chéjov.

La obra, dirigida por Marcela Gilabert, cuenta con las actuaciones de Eli Marín, Roberto González y Carlos Panta. Las entradas anticipadas cuestan G. 50.000 y se puede solicitar al (0985) 134-507.

En el Arlequín Teatro (Antequera 1061 c/ Tte. Fariña), hoy y mañana a las 20:00 se presentará la obra “¿Quién mató a Milo?“, a cargo de los alumnos del grupo Garbo del segundo año del Taller Integral de Actuación (TIA).

La obra es una adaptación de la novela “El curioso incidente del perro a la medianoche”, de Mark Haddon, y será dirigida por Ariel Galeano.

Las entradas tienen un costo de G. 50.000 y se pueden adquirir en boletería.