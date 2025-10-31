El Festival del Ñandutí ofrecerá dos noches de danza, música y humor en Itauguá

Dieciocho agrupaciones de distintos puntos del país serán hoy parte de la “Noche de Danza”, en la cual estarán en escena compitiendo por los trofeos a la Bailarina de Oro, Bailarina de Plata, y a la Mejor Presentación.

Entre estas agrupaciones están el Elenco Municipal Falcón Jeroky, el Ballet Municipal de Loreto, Arte y Movimiento Dance Estudio, la Academia de Danzas Positiva Dance, y el Ballet Yvyraty Jeroky.

También habrá un homenaje al Estudio de Danzas Alice Martínez por sus 30 años de trayectoria artística.

Mañana se celebrará la Noche Central del festival. Será a partir de las 20:30, con entrada libre y gratuita.

Estarán en escena los ganadores del Pre-festival, además de Los de Okara, Grupo Proyección, Grupo Evolución, Las Paraguayas y el Grupo Generación.

La programación también incluye a los humoristas Jagua ha Pirãi, la Orquesta Típica Ymaguaréicha, Néstor Ló y los Caminantes, José López y los Carapegüeños y el Grupo Richer Palma.

El Grupo Musical Evolución será homenajeado por sus 30 años de trayectoria, así como la tejedora de ñandutí Norma Báez y la promotora artesanal Pabla Escobar.

Igualmente habrá un homenaje póstumo para la tejedora y promotora artesanal Porfiria Morínigo de Cabrera y el comunicador social Fermín Espínola.

Durante la noche central serán entregados los premios Ñandutí de Oro, Ñandutí de Plata y el Trofeo Félix Fernández.