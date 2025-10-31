Cultura
31 de octubre de 2025 - 01:00

El Festival del Ñandutí ofrecerá dos noches de danza, música y humor en Itauguá

El Grupo Evolución será homenajeado por sus 30 años de trayectoria artística, en el marco de esta edición del festival.
La ciudad de Itauguá se prepara para celebrar desde hoy la edición 46 del Festival Nacional del Ñandutí. El Club Olimpia de Itauguá (Ruta PY 02 Km. 32), albergará a este evento que ofrecerá un diverso desfile de artistas y varios homenajes.

Por Maripili Alonso

Dieciocho agrupaciones de distintos puntos del país serán hoy parte de la “Noche de Danza”, en la cual estarán en escena compitiendo por los trofeos a la Bailarina de Oro, Bailarina de Plata, y a la Mejor Presentación.

Entre estas agrupaciones están el Elenco Municipal Falcón Jeroky, el Ballet Municipal de Loreto, Arte y Movimiento Dance Estudio, la Academia de Danzas Positiva Dance, y el Ballet Yvyraty Jeroky.

También habrá un homenaje al Estudio de Danzas Alice Martínez por sus 30 años de trayectoria artística.

Mañana se celebrará la Noche Central del festival. Será a partir de las 20:30, con entrada libre y gratuita.

Estarán en escena los ganadores del Pre-festival, además de Los de Okara, Grupo Proyección, Grupo Evolución, Las Paraguayas y el Grupo Generación.

El grupo Las Paraguayas será parte de esta edición del Festival del Ñandutí.

La programación también incluye a los humoristas Jagua ha Pirãi, la Orquesta Típica Ymaguaréicha, Néstor Ló y los Caminantes, José López y los Carapegüeños y el Grupo Richer Palma.

El Grupo Musical Evolución será homenajeado por sus 30 años de trayectoria, así como la tejedora de ñandutí Norma Báez y la promotora artesanal Pabla Escobar.

Igualmente habrá un homenaje póstumo para la tejedora y promotora artesanal Porfiria Morínigo de Cabrera y el comunicador social Fermín Espínola.

Durante la noche central serán entregados los premios Ñandutí de Oro, Ñandutí de Plata y el Trofeo Félix Fernández.