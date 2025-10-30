Música
30 de octubre de 2025 - 14:39

La Pimentada y la OSCA se unirán para una noche de cumbia sinfónica

El grupo La Pimentada y la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Asunción (OSCA) presentarán este viernes 31 una noche de “Cumbia sinfónica” en el Teatro Municipal “Ignacio A. Pane”. El concierto incluirá temas de Los Ángeles Azules, Selena, Gilda y otros.

Por Maripili Alonso

El ritmo y el sabor de la cumbia llegarán este viernes al Teatro Municipal “Ignacio A. Pane” (Pdte. Franco y Chile), con una propuesta sinfónica que unirá al grupo La Pimentada con la OSCA, además de varios artistas invitados.

“Cumbia sinfónica” se titula este concierto que comenzará a las 21:00 y rendirá tributo a los clásicos de la cumbia de todos los tiempos, ofreciendo versiones de los temas de Los Ángeles Azules, Los Palmeras, Selena, Gilda, Talento de Barrio, Kchiporros, entre otros.

Junto a ambas agrupaciones llegarán al escenario varios artistas invitados como Fátima Román, Los Verduleros, Jaime Zacher, Ihara Pam, Vivi Talavera, Jorge Miranda (Los Farranderos), Cynthia Mabel y Janet Armoa.

Temas como “El listón de tu pelo”, “Ni contigo ni sin ti”, “Bombón asesino”, “No me arrepiento de este amor” y otros serán parte de esta presentación, que promete un despliegue de luces, pantallas y sonido a cargo de Picante Records, bajo la producción de GC Producciones.

Las entradas están a la venta a través www.tuti.com.py y los precios son: G. 77.000 (Tertulia y Paraíso) y G. 110.000 (Platea y Palco).