La Pimentada y la OSCA se unirán para una noche de cumbia sinfónica

El ritmo y el sabor de la cumbia llegarán este viernes al Teatro Municipal “Ignacio A. Pane” (Pdte. Franco y Chile), con una propuesta sinfónica que unirá al grupo La Pimentada con la OSCA, además de varios artistas invitados.
Lea más: Monserrat Maldonado, la soprano paraguaya del Teatro Colón, cantará junto con la OSN
“Cumbia sinfónica” se titula este concierto que comenzará a las 21:00 y rendirá tributo a los clásicos de la cumbia de todos los tiempos, ofreciendo versiones de los temas de Los Ángeles Azules, Los Palmeras, Selena, Gilda, Talento de Barrio, Kchiporros, entre otros.
Junto a ambas agrupaciones llegarán al escenario varios artistas invitados como Fátima Román, Los Verduleros, Jaime Zacher, Ihara Pam, Vivi Talavera, Jorge Miranda (Los Farranderos), Cynthia Mabel y Janet Armoa.
Temas como “El listón de tu pelo”, “Ni contigo ni sin ti”, “Bombón asesino”, “No me arrepiento de este amor” y otros serán parte de esta presentación, que promete un despliegue de luces, pantallas y sonido a cargo de Picante Records, bajo la producción de GC Producciones.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Las entradas están a la venta a través www.tuti.com.py y los precios son: G. 77.000 (Tertulia y Paraíso) y G. 110.000 (Platea y Palco).