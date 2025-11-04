La Compañía Tránsito abre su último taller del año: “Mudanza 2025”

La propuesta está dirigida a actrices, actores, intérpretes y a todas las personas interesadas en el movimiento y la expresión corporal. A lo largo de las clases, se trabajará la conciencia y el reconocimiento del cuerpo, atendiendo a sus múltiples posibilidades expresivas, su preparación física y su papel dentro del proceso de creación escénica.

El taller se desarrollará en el Espacio Cultural Staudt, todos los jueves de 19:00 a 20:30, desde el 6 de noviembre hasta el 18 de diciembre. Con una duración total de siete encuentros, “Mudanza 2025” busca convertirse en un cierre de ciclo que combine práctica, reflexión y descubrimiento personal a través del movimiento.

Para más información, se puede contactar a través de la cuenta en Instagram @cia.transito.

Con esta iniciativa, la Compañía de Expresión Corporal Tránsito reafirma su compromiso con la formación y la creación colectiva, proponiendo un espacio donde el cuerpo se convierte en territorio de exploración, expresión y encuentro.