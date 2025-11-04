Cultura
04 de noviembre de 2025 - 01:00

La Compañía Tránsito abre su último taller del año: “Mudanza 2025”

"Fiesta" fue una de las primeras producciones de la Cía. Tránsito.
"Fiesta" fue una de las primeras producciones de la Cía. Tránsito.gentileza

La Compañía de Expresión Corporal Tránsito cierra el año con una nueva propuesta que invita al movimiento y a la exploración del cuerpo desde una mirada artística. Bajo el nombre “Mudanza 2025”, el taller abre sus puertas como el último encuentro formativo del año, ofreciendo un espacio de experimentación guiado por integrantes de la compañía.

Por ABC Color

La propuesta está dirigida a actrices, actores, intérpretes y a todas las personas interesadas en el movimiento y la expresión corporal. A lo largo de las clases, se trabajará la conciencia y el reconocimiento del cuerpo, atendiendo a sus múltiples posibilidades expresivas, su preparación física y su papel dentro del proceso de creación escénica.

Lea más: Las Paraguayas conquistan el “Ñandutí de Oro” en Itauguá

El taller se desarrollará en el Espacio Cultural Staudt, todos los jueves de 19:00 a 20:30, desde el 6 de noviembre hasta el 18 de diciembre. Con una duración total de siete encuentros, “Mudanza 2025” busca convertirse en un cierre de ciclo que combine práctica, reflexión y descubrimiento personal a través del movimiento.

Para más información, se puede contactar a través de la cuenta en Instagram @cia.transito.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Con esta iniciativa, la Compañía de Expresión Corporal Tránsito reafirma su compromiso con la formación y la creación colectiva, proponiendo un espacio donde el cuerpo se convierte en territorio de exploración, expresión y encuentro.