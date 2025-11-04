“Tres funerales tras el suspiro” llega a escena en la Sala La Correa

Tres historias independientes pero con la muerte como hilo conductor presentará el actor, director y dramaturgo Hugo Núñez en “Tres funerales tras el suspiro”.

“Cada relato transcurre en un momento distinto -antes, durante y después de un funeral- y expone con sensibilidad la fragilidad de los vínculos frente a lo inevitable”, detallaron desde el equipo de la obra.

La primera historia presentará a una ex pareja que se reencuentra en el velorio de una amiga y revive un amor que ya no puede consumarse.

En la segunda historia, dos hermanos enfrentan sus diferencias tras la muerte de su madre. En la tercera, una mujer decide organizar su propio funeral mientras su esposo trata de comprender su decisión.

“La obra invita a mirar la muerte como parte esencial de la vida, proponiendo una reflexión sobre el miedo, la reconciliación y la aceptación”, agregaron.

El elenco está conformado por Natalia Silva, Ronald Maluf, Jackie Neuman, Hugo Núñez, Montse Ramírez, Héctor Silva, Techi Pereira y Guarania.

Las funciones serán hoy y mañana, el 18 y 19, 25 y 26 de noviembre a las 20:30.

Las entradas anticipadas cuestan G. 70.000 y hay una promoción de 2 por G. 120.000. Las mismas se pueden adquirir al (0971) 247-231. En puerta costarán G. 100.000.

Acerca del autor y director

Hugo Ñúñez es actor, director y dramaturgo. Licenciado en Teatro por el Instituto Superior de Bellas Artes, completó su formación en el Taller Integral de Actuación (TIA).

En 2021 estrenó Una carta, una invitación y en 2024 presentó Un ensayo (o la obra sobre un ensayo) y El mejor contando vacas, obras con las que obtuvo el Premio Revelación en los Premios Edda de los Ríos.

La puesta cuenta con la producción de Evelyn