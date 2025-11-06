EXPYFEST vuelve con experiencias inmersivas y música electrónica

El EXPYFEST es un festival que invita a ampliar la frontera de los sentidos, a través de sus distintas propuestas que cruzan el arte con la tecnología. La Alianza Francesa (Mcal. Estigarribia c/ EE.UU.) volverá a ser la sede de este evento, que en esta edición contará con 16 invitados internacionales, así como una agenda de charlas y talleres.

El productor Nicolás Merens está al frente de esta iniciativa que nació en 2021 con el programa de formación EXPYLAB, a través del cual 22 artistas de todo el país se reúnen durante dos semanas para desarrollar proyectos con nuevos medios e innovación en el audiovisual.

“El EXPYLAB permite que artistas se puedan formar gratuitamente y crear experiencias inmersivas con realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta, instalaciones y otras experiencias que estén aplicadas al audiovisual y al arte en general”, detalló Merens.

El festival, que se llevará a cabo en ambos días de 14:00 a 23:00, será la conclusión del EXPYLAB de este año y contará con una competencia internacional en la que participarán proyectos de Colombia, Argentina, Brasil, Paraguay, Chile, Ecuador, Perú, Uruguay y Francia. La Mejor Obra Inmersiva recibirá un premio de 500 dólares.

Merens destacó además que, a través de alianzas internacionales que fueron estableciendo en los últimos años, los participantes del EXPYLAB podrán acceder a premios como residencias artísticas en países como Alemania y Colombia, además de una pasantía remunerada en Argentina.

En cuanto al festival, el productor señaló que habrá muchos invitados este año “con quienes la industria nacional se va a poder encontrar, van a empezar a ver de qué manera pueden aplicar a sus negocios las tecnologías inmersivas y conocer una gran cantidad de obras”.

El viernes y sábado, de 16:00 a 21:00, se realizarán las charlas y los talleres abordando temáticas como las artes digitales aplicadas a la educación, la expansión comunitaria del audiovisual, la creación paraguaya, creación de domo inmersivo, etc.

En esta edición se sumó la música al festival y, tanto el viernes como el sábado, desde las 21:00 habrá música electrónica + VJ Sets, cerrando cada jornada.

Las entradas, así como toda la programación del festival, se pueden encontrar en la página web https://expy.com.py/expyfest-new-landing/.