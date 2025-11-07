El Teatro Municipal Ignacio A. Pane festeja su aniversario con música, teatro y danza

Los festejos por los 170 años del Teatro Municipal Ignacio A. Pane comenzaron el martes 4 de noviembre con la presentación de las estampillas conmemorativas “Teatro Municipal Ignacio A. Pane – Patrimonio Cultural de Asunción”.

Desde entonces, la programación incluye actividades que resaltan el valor histórico y artístico de este espacio, inaugurado oficialmente en 1855 y considerado uno de los símbolos culturales más importantes del país.

“Celebrar 170 años de este espacio no es solo recordar su pasado, sino proyectar su futuro. El Teatro Municipal es el corazón artístico de Asunción”, expresó su director artístico, Sergio Cuquejo, al referirse al significado de este aniversario.

El viernes 7 será la jornada principal de celebración, con tres propuestas escénicas que combinarán historia, música y teatro. A las 19:00, se presentará Elisa Lynch y Francisco Solano López: Historia de un amor sin límites.

A las 20:00, el público podrá disfrutar del concierto La Música Más Linda del Mundo, con la participación del reconocido saxofonista internacional Ed Calle junto a artistas nacionales como Andrea Valobra, Lidia González, Pablo Simón, Pedro Martínez, Juan Gabriel Paraguayo y Dani Blaires, acompañados por la Spirit and Sound Orchestra.

Finalmente, a las 21:00, se presentará la obra José Gaspar, protagonizada por el actor Jorge Ramos. Para los dos últimos eventos mencionados, ya no quedan entradas.

En el marco del aniversario, el Instituto Municipal de Arte (IMA) y la Universidad del Norte presentan Carmen, la célebre ópera de Georges Bizet, en formato de concierto con música y danza en vivo. Las funciones serán el sábado 8 y domingo 9 de noviembre a las 20:30, con bonos de colaboración de G. 35.000.

La producción contará con la participación de la Orquesta de la Universidad del Norte, el Coro “Sofía Mendoza” y la Compañía de Danza del IMA, bajo la dirección musical del Mtro. Fabián Vive y la dirección coral de Rodolfo González.

El elenco de solistas incluye a Yemina Cazal, Gonzalo González, Sara Benítez, Alejandra Martínez, Joel Mercado, Juan Ángel Monzón, Misael Centurión, Rodolfo González, Lidia Ortiz, Daniela Corcuy y Gustavo Azuaga.

La dirección artística está a cargo de Natti Fuster, la dirección de canto de Juan Ángel Monzón y la dirección ejecutiva de Luz María Bobadilla, directora general del Instituto Municipal de Arte.