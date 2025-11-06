Bahiano vuelve este viernes a Paraguay con su tour “Pura adrenalina”

El artista argentino Bahiano se presentará este viernes en el court central del Yacht y Golf Club Paraguayo, para ofrecer una noche a puro reggae y rock. Los accesos se habilitarán a las 19:00 y como artistas invitados estarán George El Humano Soundsystem y Aliados.

Para las 21:00 está previsto el inicio del show de Bahiano, el artista cuyo nombre real es Fernando Javier Luis Hortal y que saltó a la fama como vocalista de Los Pericos, agrupación que integró desde 1987 hasta el año 2004.

Desde entonces lleva adelante una carrera como solista con la cual ya ha publicado siete álbumes. “Pura Adrenalina” es su más reciente álbum, que fue publicado en julio pasado.

Este nuevo álbum fue grabado en vivo durante un concierto en el Teatro Coliseo de Buenos Aires e incluye versiones de sus éxitos como “Waitin”, “Óyelo”, “Pupilas lejanas”, “Runaway”, “Párate y mira”, entre otros.

Las entradas están a la venta a través de Ticketea y los precios y sectores en la fase de Preventa 2 son:

