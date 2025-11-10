Artistas reclaman al Fondec por demoras e incertidumbre en los desembolsos

Según el comunicado difundido por el colectivo afectado, la institución aún no ha transferido el 100% de los montos correspondientes a los proyectos aprobados para el 2025, situación que —afirman— se repite año tras año y pone en riesgo la ejecución de múltiples iniciativas culturales.

“Nos resulta sumamente triste que debamos pasar por esto. Observamos con preocupación que es una situación que se repite año tras año”, expresan en el texto. Ante la falta de respuestas, varios artistas, gestores y proyectistas decidieron reunirse y acudir a la sede del Fondec el pasado 13 de octubre, junto a representantes del Cepate y personas autoconvocadas.

En esa oportunidad, fueron recibidos por el director de la institución, Rodney Zorrilla, y los consejeros Graciela Meza y Roscer Díaz, quienes explicaron que los retrasos se deben a los desembolsos parciales realizados por el Ministerio de Economía y Finanzas, sin fechas certeras de cobro. Sin embargo, los artistas sostienen que la respuesta fue ambigua y que el criterio de pagos según el “calendario presentado” no se corresponde con la realidad de muchos proyectos que siguen sin percibir los fondos.

“Días después hubo un desembolso parcial y algunos proyectos recibieron el 50%, otros el 100%, algunos firmaron un contrato en el que se les exige rendir en 120 días sin haber cobrado la totalidad, y otros siguen sin contar con posible fecha de pago”, señalan los firmantes.

A la fecha, denuncian que las definiciones se comunican de manera irregular y sin un canal oficial que informe la situación general de los proyectos beneficiados. “Estamos cansados/as/es. Pedimos que la institución revise su funcionamiento y deje de someternos a un estrés que poco se compensa, cuando el fin de los fondos es brindar apoyo a proyectos culturales”, agregan.

El colectivo concluye su pronunciamiento con un pedido concreto: “Exigimos que se anuncie de manera pública la fecha de desembolso en el transcurso de lo que queda del 2025 para todos los proyectos pendientes de recibir los fondos que le corresponden. Es lo que pedimos, por respeto a nuestro trabajo”.