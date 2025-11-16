Cultura
16 de noviembre de 2025 - 01:00

“La noche”, un montaje en clave de circo que se presenta hoy en el CCEJS

Artistas locales durante el ensayo de "La noche. Memoria de una pesadilla americana", que presentarán hoy en el Juan de Salazar.
En el Centro Cultural de España “Juan de Salazar” (Herrera 834 c/ Tacuary) hoy a las 19:30 se presentará “La noche. Memoria de una pesadilla americana”. Se trata de un espectáculo elaborado a partir de la residencia “En clave de circo”, dictada por el artista español Jorge Albuerne.

Por Maripili Alonso

La obra, que tendrá una única función con acceso libre y gratuito, invita a reflexionar sobre las dictaduras de España y Paraguay, trazando un paralelismo entre los regímenes de Francisco Franco y Alfredo Stroessner, ambos caracterizados por su extensa duración, sostenidos por el control militar y la represión.

Esta puesta, según destacaron desde el CCEJS, es el resultado de un laboratorio intensivo de investigación y creación escénica, que incluyó diálogos y visitas a sitios como el Museo de la Memorias.

Junto a las tutoras locales Leticia García (danza) y Violeta Acuña (teatro), Albuerne desarrolló esta residencia que busca promover y fomentar la curiosidad hacia el circo, como lenguaje escénico contemporáneo.

Un total de 13 artistas conforman el elenco de esta puesta que, en su proceso creativo, requirió un profundo trabajo de entrenamiento corporal y expresivo.

Los participantes de la residencia trabajaron con el artista español Jorge Albuerne para el montaje de esta puesta.
Paralelamente a la creación de “La noche”, el proyecto En Clave de Circo impulsado por Franco Biagetti y Raquel Codas, autogestionó talleres gratuitos de circo, dirigidos a toda la comunidad.

Jorge Albuerne es un artista, creador y director escénico, cuyo trabajo combina circo, danza, artes plásticas y escritura.