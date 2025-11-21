Obra Paraná Porã desembarca en Hohenau con una historia de supervivencia y memoria

La directora argentina Inés Genesini presenta en Hohenau su puesta Paraná Porã, una ficción que encuentra en el río Paraná no solo un escenario, sino un eje vital para narrar la travesía de dos mujeres que buscan sobrevivir después del colapso climático.

La función será este viernes 21 de noviembre a las 20:00 en el Centro Histórico y Cultural Edwing Krug y las entradas están disponibles en preventa a G. 20.000 y en boletería G. 30.000, con reserva habilitada al número 0982 813582.

El elenco está conformado por Katia Acosta, actriz encarnacena que interpreta a la Gringa, y Daniela López Giménez, artista de Posadas que da vida a la Polaca. Ambas construyen un vínculo particular entre personajes que, aunque extraños entre sí, comparten un pasado que las obliga a permanecer juntas en su huida a través del Paraná, el único espacio posible en un paisaje devastado.

La obra imagina un mundo transformado por las consecuencias del cambio climático y plantea, desde ese territorio compartido, una reflexión sobre la memoria, la supervivencia y los afectos que se mantienen incluso en la adversidad.

La producción está a cargo de Cine Teatro del Centro y Teatro Inés Genesini, con el apoyo de Iberescena, la Secretaría Nacional de Cultura y el Fondo Nacional de la Cultura y las Artes. La iniciativa destaca además por contar con un equipo mayoritariamente integrado por mujeres, lo que aporta una mirada singular a este proyecto que une a Paraguay y Argentina, dos territorios hermanados por la historia y por la cultura del río que las protagonistas navegan en busca de una última esperanza.