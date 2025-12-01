Eq’e Cía. estrena “Umbral”, un tríptico íntimo que explora lo onírico

La compañía independiente paraguaya Eq’e Cía. de Arte y Danza se prepara para el estreno de “Umbral”, un tríptico escénico de danza contemporánea que invita al público a transitar los territorios oníricos que se hallan entre la mente, el cuerpo y el espacio.

La obra, creada bajo la dirección general de Nastia Goiburú Silvia Agüero y Gloria M. Morel, y con asesoramiento en dirección y dramaturgia de Fátima Fernández Centurión, se presenta como una experiencia íntima debido a su aforo reducido.

“Umbral” es concebida como un espacio donde la realidad se fractura. “Tres piezas coreográficas dialogan entre sí para explorar ese borde, entre la luz y la sombra, el adentro y el afuera, donde el umbral se convierte en un lugar de transformación y encuentro con lo desconocido. A través de presencias sin rostro, pensamientos que cobran forma y la metáfora de casas que respiran, la propuesta escénica busca la emergencia de otros mundos posibles”.

El tríptico está compuesto por tres piezas distintivas. La primera es “Susurros de insubordinación”, con dirección coreográfica de Nastia Goiburú y asistencia de dirección de Ekaterina Goiburu.

Las intérpretes creadoras son Ariadna Azas, María José Ramírez, Florencia Boccia, Eliana Giménez, Montserrat Andrada e Ivanna Aquino.

Le sigue “Antes de”, codirigida coreográficamente por Silvia Agüero y Florencia Boccia, e interpretada por Ariadna Azas, Arami Cañete, María José Ramírez, Florencia Boccia y Eliana Giménez.

Finalmente, se presenta “La casa que sueña despierta”, bajo la dirección coreográfica de Gloria M. Morel, con la participación de Ariadna Azas, Arami Cañete, María José Ramírez, Florencia Boccia, Eliana Giménez, Monserrat Andrada e Ivanna Aquino. La ficha técnica de la obra también incluye la técnica aérea a cargo de Selva Fox de Nhi-Mu Teatro y la música final de Rolfi Gómez.

Sobre la compañía y las funciones

Eq’e es una compañía independiente de danza contemporánea asentada en Asunción, Paraguay, integrada exclusivamente por mujeres. Desde su formación en 2022, la compañía desarrolla obras que amalgaman el movimiento contemporáneo con recursos del teatro, la música, las artes visuales y el trabajo aéreo. Su búsqueda se centra en la creación colaborativa, la sensibilidad poética y la reflexión profunda sobre lo social, lo cultural y lo emocional.

Las funciones de “Umbral” se realizarán los días jueves 11 y viernes 12 de diciembre en Evolución Danza (R.I.5 Gral. Díaz 270, Asunción), con doble horario: a las 20:00 y a las 21:30.

Las entradas generales tienen un costo de G. 80.000, y dada la capacidad limitada del espacio, se recomienda realizar las reservas con antelación. Las reservas se gestionan vía WhatsApp al 0985 999 867, y los pagos pueden efectuarse mediante transferencia bancaria o en efectivo en puerta.