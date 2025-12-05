El ICPA-GZ celebrará una nueva edición de su tradicional Mercadillo Navideño

El sábado 6 de diciembre, de 15:00 a 20:00, el Instituto Cultural Paraguayo-Alemán – Goethe-Zentrum (Juan de Salazar 310, esquina Artigas) celebrará una nueva edición de su ya tradicional Mercadillo Navideño, una cita destacada en el calendario cultural previo a las fiestas.

Los visitantes podrán recorrer una feria con una amplia variedad de propuestas artesanales: joyas de autor, piezas de cerámica, cuadernos artesanales, pesebres, cuadros pintados a mano, productos de huerta orgánica, cosmética natural, tejidos, amigurumis, crochet, además de una atractiva selección de comidas dulces y saladas.

La jornada incluirá, además, actividades pensadas para públicos de todas las edades: un taller de bordado, un taller de galletas de jengibre, una mesa de pintura y manualidades para niños, y la presentación del coro del ICPA-GZ, que aportará el ambiente festivo propio de estas fechas.

Con acceso libre y gratuito, el Mercadillo Navideño se consolida como un espacio de encuentro comunitario, celebración y difusión de la creatividad local.