05 de diciembre de 2025 - 13:56

Sol Gómez presentará su nuevo disco “Quizás mañana” en La Serafina

La cantautora paraguaya Sol Gómez presentará oficialmente su primer álbum de larga duración, “Quizás mañana”, este viernes 5 de diciembre en La Serafina (Eligio Ayala 907 c/ Tacuary) desde las 20:30, como parte de la gira con la que recorrerá distintos escenarios junto a su trío. El tour inició el 30 de noviembre en Casa Jopoi y marcó el comienzo de una nueva etapa artística para la compositora radicada en Córdoba.

El encuentro forma parte de la gira con la que la artista paraguaya y su trío llevan estas nuevas canciones a diversos escenarios de Paraguay y Argentina. El tour arrancó previamente en Casa Jopoi, el domingo 30 de noviembre.

Sobre el álbum <i>Quizás mañana</i>

Este nuevo trabajo recoge el universo emocional de la artista durante los últimos tres años: viajes, enamoramientos, despedidas y procesos de sanación. Cada una de sus diez canciones propone una escucha íntima, expandida por paisajes sonoros que dialogan con Paraguay, Bolivia y Argentina.

El álbum refleja una búsqueda personal que oscila entre la vida urbana y el deseo de calma. A lo largo del recorrido musical, Sol construye un puente entre nostalgia, introspección y esperanza, consolidando una identidad artística propia que combina sensibilidad, raíz y una estética contemporánea.

Quizás mañana fusiona elementos acústicos con sutiles arreglos electrónicos, situándose en un sonido alternativo cercano a la canción de autor contemporánea. El disco fue producido por Ismael Salgueiro y la propia Sol Gómez, y grabado en Maya Studio (Córdoba) entre julio y agosto de 2025. Cuenta con la participación de artistas invitados como Lucero Sarambí (Paraguay), Lalo Aguilar (Argentina) y Belén Bowles (Bolivia). El mastering estuvo a cargo de Fernando Luis Picón y el arte visual es obra de Florencia Carpio.

Sobre Sol Gómez

Sol Gómez es una cantautora y guitarrista paraguaya de folk-pop, actualmente radicada en Córdoba. Desde 2011 ha actuado en festivales y espacios culturales de Paraguay, Argentina y Bolivia, y ha participado en proyectos colaborativos como Música Okape, Sorora Filma y Chacolaborativa, donde dio sus primeros pasos discográficos y audiovisuales.

Tiene publicados los EP Hamalama (2022) y María (2025), además de su nuevo álbum Quizás mañana. Hoy se presenta como Sol Gómez Trío, junto a Solange Rivadero (bajo) e Ismael Salgueiro (bombo y cajón), consolidando una propuesta que combina cuidado, introspección y compromiso cultural.