Paraguay busca un nuevo reconocimiento de la UNESCO con la cerámica ancestral Ñai’ũpo

Paraguay podría alcanzar un nuevo hito en materia de patrimonio cultural con la eventual inscripción del Arte Ñai’ũpo, una tradición cerámica ancestral que hunde sus raíces en el trabajo comunitario de alfareras de Itá, Tobatí y Yaguarón.

El proceso para lograr este reconocimiento comenzó con la presentación oficial del expediente el 30 de marzo de 2023. Tras una evaluación técnica prolongada, el órgano evaluador de la UNESCO confirmó que la candidatura reúne todos los criterios exigidos por la Convención de 2003, por lo que recomendó al Comité aprobar su inclusión durante la reunión que se celebrará del 8 al 13 de diciembre de 2025 en Nueva Delhi. La evaluación está prevista tentativamente para la noche del 9 de diciembre.

Una delegación paraguaya encabezada por Natalia Antola Guggiari, Directora General de Patrimonio Cultural de la SNC, y representantes de la Delegación Permanente del Paraguay ante la UNESCO, ya se encuentra en la capital india para acompañar el análisis final de la candidatura y participar de las sesiones del Comité, en las que se decidirá si el Arte Ñai’ũpo pasa a integrar la lista destinada a expresiones culturales vivas consideradas particularmente vulnerables.

La inscripción implicaría un reconocimiento internacional del valor y fragilidad de esta práctica y, al mismo tiempo, un compromiso renovado del Estado paraguayo de implementar medidas de salvaguardia que garanticen su continuidad, su transmisión intergeneracional y su presencia activa en las comunidades portadoras.

El Arte Ñai’ũpo constituye un saber tradicional ligado estrechamente a la vida cotidiana y al territorio. La cerámica negruzca que caracteriza esta práctica nace de la recolección del barro silvestre en esteros cercanos, una labor que requiere conocer en profundidad la tierra y sus cualidades.

El barro se mezcla con polvo de ladrillo en proporciones heredadas y se moldea mediante el método del colombín, que consiste en formar la pieza a partir de rollos de arcilla colocados y unidos cuidadosamente.

El alisado se realiza con la herramienta llamada tacuara, tras lo cual las piezas se decoran con pigmentos naturales y se pulen hasta obtener una superficie fina. Finalmente, la cocción en hornos de leña durante varias horas define la tonalidad oscura que distingue al Ñai’ũpo y que ha acompañado durante generaciones el ámbito doméstico paraguayo.

Cada pieza es resultado de un proceso cuya continuidad depende de la transmisión directa entre artesanas y de una relación íntima con el entorno natural. Para las comunidades portadoras, esta tradición no es únicamente una técnica artesanal, sino un símbolo de identidad, memoria y pertenencia.

Su eventual inscripción ante la UNESCO representaría no solo un reconocimiento internacional, sino también un respaldo a los esfuerzos locales por preservar una manifestación cultural que continúa definiendo la vida comunitaria y la herencia creativa del país.