Biblioteca Nacional recibe en donación libros que pertenecieron a Augusto Casola

La Biblioteca Nacional del Paraguay acogió ayer al acto de donación de los libros que pertenecieron al escritor Augusto Casola, quien fue ganador del Premio Municipal de Literatura en 2014, el Premio Roque Gaona en 2001 y el del Club Centenario en los años 1994 y 2007.

La viuda del escritor, Stella Maris Scolari, ofreció una reseña acerca de la vida de su esposo y de su vida familiar, en particular la relación y el amor que tenía por sus hijos.

El lote donado está conformado por más de 650 libros, de diversos autores paraguayos y extranjeros. También incluye alrededor de 20 títulos de los 28 que fueron publicados por Casola como “Cámara de aprendiz. La masonería esotérica”, “Año chino del mono poeta”, “Luis María Martínez. Obrero de la palabra”, entre otros.

El acto contó con la participación de Marco Augusto Ferreira, director de la Biblioteca Nacional, quien agradeció la donación.

En el lote donado también se encuentran revistas editadas por el PEN Club Paraguay, del cual Casola llegó a ser presidente entre los años 2001 y 2007. Esta organización también marcó el inicio de su carrera literaria, ya que en 1973 publicó su primera novela “El Laberinto”, tras haber obtenido el premio del PEN Club Paraguay y la Cámara Paraguaya del Libro.

Picnic literario

Por otra parte, la Biblioteca Nacional ofrecerá hoy la última edición del Picnic Literario, invitando al público a pasar una tarde de lectura libre, con sombra y un espacio pensado para todas las edades.

También habrá talleres de dibujo, feria y cafés, para pasar una jornada diferente en el local ubicado sobre De las Residentas 820 c/ Avda. Perú. El Picnic será de 14:00 a 19:30, con entrada libre y gratuita.