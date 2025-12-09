El Ñai’upo ya es Patrimonio de la Humanidad: “Es un día histórico”, afirma ceramista

Once familias de la compañía Caaguazú de Itá forman parte del colectivo Kambuchi Apo, que ha sido uno de los impulsores de este reconocimiento que otorgó hoy la Unesco al Ñai’ûpo, la artesanía ancestral de la cerámica.

“Es un día histórico para el oficio que nos dejó nuestra mamá, nuestra abuela”, expresó Vicenta Rodríguez, presidenta de este colectivo. Agregó que el sueño es poder dejar también estas técnicas de trabajo con la cerámica a sus hijos y nietos.

“Es un trabajo muy sacrificado, pero muy honesto”, agregó doña Vicenta y señaló que parte de la iniciativa de solicitar el reconocimiento del Ñai’ûpo como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad a la Unesco se dio a partir del conflicto que tuvieron en 2021 cuando un empresario quiso registrar el diseño del tatakua portátil.

Rodríguez recordó además que Kambuchi Apo ha publicado dos libros en los que registran estas técnicas ancestrales: “Kuña Okambuchi Apo” y “Ñai’ûpo Rape”.

“Nuestra tradición va a seguir viva”, afirmó la ceramista e invitó a todos los interesados a acercarse al taller de Kambuchi Apo para conocer más acerca de esta labor.

Una de las principales preocupaciones de este colectivo es el acceso a la materia prima, ya que actualmente deben ingresar a propiedades privadas para acceder al estero donde realizan la extracción del barro.

Rodríguez sostuvo que esta situación no solo se da con este colectivo de artesanos, sino también con sus compañeras de Tobatí y Yaguarón; por lo que necesitan asegurar el acceso a la materia prima para poder seguir trabajando.

La maestra artesana comentó además que actualmente lo más solicitado son los pesebres, adornos navideños y macetas. También confirmó que estarán presentes con sus productos en la feria Somos, que se realizará el próximo 20 y 21 de diciembre en el Centro Cultural del Puerto de Asunción, por lo que invitó a la gente a adquirir un “regalito original” para estas fiestas.

La emoción de Julia Isídrez

El Instituto Paraguayo de Artesanía (IPA) compartió un vídeo, a través de las redes sociales, en el que dan la noticia del reconocimiento al Ñai’ûpo a la reconocida ceramista iteña Julia Isídrez.

“Estoy muy agradecida con mi madre Juana Marta Rodas que me dejó esta herencia que hoy fue reconocida por la Unesco”, expresó. También agradeció a la ministra de la Secretaría Nacional de Cultura, Adriana Ortiz, y a la presidenta del IPA, Andrea Vázquez, quienes llegaron a su casa-taller a darle la noticia.

“Demasiado feliz con esta noticia que hoy me trajeron. Es muy grande este reconocimiento de la Unesco y que muy pronto voy a enseñar a otra gente para que no se quede en el olvido mi arte. Estoy muy feliz y agradecida”, remarcó.