Los Maestros del Arte 2025 serán reconocidos este lunes 15 en El Cabildo

Este lunes se volverá a celebrar, como cada año, a quienes han hecho del arte una forma de pensamiento, memoria y proyección colectiva.

La ceremonia estará presidida por el senador Basilio Núñez, presidente del Congreso de la Nación, acompañado del director general del Cabildo, Aníbal Saucedo Rodas, quienes otorgarán los galardones correspondientes a las categorías de literatura, artes visuales, música, danza y teatro.

El reconocimiento, otorgado por el Centro Cultural de la República El Cabildo y el Congreso de la Nación, pone en primer plano a creadoras y creadores cuya obra ha contribuido a construir identidad, abrir caminos y sostener, a lo largo de los años, una presencia constante del arte paraguayo dentro y fuera de nuestras fronteras.

Sobre los homenajeados

En literatura, será reconocida Margarita Miró Ibars, historiadora, investigadora y escritora cuya labor se ha desplegado en múltiples dimensiones del quehacer cultural.

Su trabajo académico y creativo, con especial énfasis en la investigación y protección del Patrimonio Cultural Inmaterial, se refleja en publicaciones, conferencias y asesorías que han enriquecido el pensamiento cultural paraguayo durante décadas. Docente y promotora incansable, su aporte articula memoria, investigación y compromiso con la cultura viva.

Las artes visuales estarán representadas por Osvaldo Pitoé, uno de los artistas indígenas contemporáneos más relevantes del Paraguay. Nacido en el Chaco, a orillas del río Pilcomayo, su obra nace de la experiencia y la memoria de su pueblo, retratando rituales, prácticas y vínculos con la naturaleza con una fuerza poética singular.

Su lenguaje visual, profundamente identitario, ha encontrado espacio en exposiciones nacionales e internacionales, integrando colecciones de museos y galerías y consolidando una voz propia dentro del arte contemporáneo.

En música, el reconocimiento será para Luz María Bobadilla, concertista de guitarra clásica y referente indiscutida en la interpretación de la obra de Agustín Barrios, Mangoré.

Con presentaciones en más de cuarenta países y una extensa discografía, su trayectoria combina excelencia técnica y sensibilidad artística. La crítica internacional ha destacado la profundidad de su interpretación, que ha llevado la música paraguaya a los principales escenarios del mundo.

La danza tendrá como maestra reconocida a Maribeth Brizuela, bailarina, coreógrafa y formadora de generaciones. Desde una formación iniciada en la infancia y enriquecida por referentes nacionales e internacionales, su trabajo se ha centrado tanto en la creación como en la enseñanza.

Fundadora del Núcleo de Arte y Danza, ha sido clave en la profesionalización del sector y en la proyección internacional de jóvenes talentos paraguayos.

En teatro, la distinción recaerá en Erenia López, actriz, directora, escritora y docente, figura esencial de la escena paraguaya. Con más de treinta obras escritas y representadas dentro y fuera del país, su trayectoria ha tenido un impacto decisivo en el desarrollo del teatro infantil y juvenil.

Fundadora de colectivos teatrales y formadora de nuevas generaciones, su trabajo se ha nutrido de experiencias en América Latina, Estados Unidos y Europa, con especial énfasis en el teatro de títeres.

“Maestros del Arte no es solo un reconocimiento a trayectorias individuales, sino un gesto hacia el valor del arte como construcción colectiva. Al distinguir a estas figuras, se pone en relieve un legado que continúa vigente y que sigue dialogando con el presente cultural del Paraguay, proyectándolo hacia el futuro y hacia el mundo”, destacaron finalmente desde la organización