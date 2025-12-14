Solano Benítez exhibe avances de su diseño para el Centro Pompidou de Foz de Iguazú

En un encuentro celebrado en la Residencia de la Embajada de Francia, el arquitecto Solano Benítez comentó cómo ha sido su selección para este gran proyecto y el concepto que tendrá el edificio que se convertirá en la primera filial en América Latina del Centro George Pompidou, el emblemático museo francés de arte contemporáneo.

Lea más: Guitarra y bajo en diálogo: presentación gratuita de Matías Arriazu y Malena Azul en Asunción

Benítez detalló que actualmente el proyecto, que lleva alrededor de un año y medio de trabajo, se encuentra en la etapa final de la fase de desarrollo. En los próximos días tendrán una audiencia pública y, según comentó, se espera que el edificio pueda ser inaugurado en el año 2028.

“Es un proyecto que tiene una velocidad muy grande de realización, aunque se tomaron un tiempo muy largo, muy importante para definir lo que querían, cómo querían, etcétera”, detalló.

El arquitecto paraguayo destacó la tradición de museos que tiene el Brasil, con edificios como el del Museo de Arte Contemporáneo de São Paulo, diseñado por Lina Bo Bardi; y el Museo Oscar Niemeyer de Curitiba.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Tienen una tradición y una calidad del sostenimiento del quehacer visual brasilero, no solamente en términos de arte contemporáneo, sino de antropología, tienen un acervo que es interesantísimo y aún teniendo toda esa calidad de gestión, ellos apuestan a superarse”, acotó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sostuvo que en ese espíritu nació la idea de hacer este museo y destacó que “no hay infraestructura que habilite más futuro que un museo”. En este sentido, agregó que “para preparar el futuro no hay nada más interesante que apostar a la infraestructura de la educación”.

Benítez, que en 2016 obtuvo el León de Oro en la Bienal de Venecia, remarcó la importancia de favorecer los procesos de aprendizaje y afirmó que las infraestructuras que permiten esto son: las bibliotecas y los museos.

El arquitecto sostuvo que este Centro Pompidou representa un desafío tanto para Brasil como para Francia, “de imaginar cómo deben ser los nuevos procesos de aprendizaje”.

Profundizando en la reflexión que se genera a través del arte, Benítez remarcó: “No existe lo lindo por sí, no existe lo feo por sí. No existe el ‘me voy a ver la obra más popular, la que tiene más likes’. De eso no se trata un museo. El museo se trata de poder confrontar a las personas y ponerlas en un sistema de cuestionamiento que le permita razonar más allá de los límites que ejerce lo natural”.

Con respecto a cómo fue seleccionado, Benítez detalló que primero estuvo en una lista de 30 arquitectos de todo el mundo, luego el listado se redujo a 20 y después a 10, hasta que quedó entre los cinco finalistas por lo que fue convocado para una entrevista.

“Había arquitectos muy afamados que iban a cobrar la mitad de lo que yo cobraba”, detalló el profesional.

Afirmó que su propuesta se basó en el arancel mínimo para arquitectos que establece la ley en Brasil y un año de dedicación exclusiva al proyecto.

Benítez comentó que luego el desafío fue realizar todos los trámites requeridos para trabajar de forma legal en el vecino país y empezar a diseñar este Centro Pompidou como una pieza de sastrería.

Señaló que para ello mantuvo reuniones con especialistas de tecnología, de cultura, de infraestructura, de logística, de seguridad, para ir ajustando cada uno de los detalles necesarios de este sitio, que estará ubicado entre el camino a las Cataratas del Iguazú y la vía al aeropuerto de Foz.

El diseño de Benítez, con sus características estructuras de ladrillos, tiene muy en cuenta a la naturaleza que rodea a este terreno. De hecho, el acceso al museo se hará a través de un pequeño bosque.

La planta baja contará con accesibilidad de todo tipo y espacios de adecuación ambiental para niños que tienen problemas de percepción. Además habrá dos salas principales de exposición, una de 1500 metros cuadrados y otra de 1000 metros cuadrados, restaurante y, en el subsuelo, los espacios de conservación y restauración.

También se prevé un espacio para performance, de unos 600 metros cuadrados, un auditorio y laboratorios donde se dará apoyo a los artistas con especialistas de robótica, biólogos, etc; así como una plaza central.

Benítez sostuvo además que la idea para este proyecto es producir ladrillo de suelo cemento, una opción que combinará un proceso artesanal con los materiales del propio sitio en el que se construirá el museo.