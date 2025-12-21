Paraguay presentó su folclore en el Bazar de Caridad de la ONU en Viena

Días atrás, Paraguay tuvo presencia cultural en la 56ª edición del Bazar de Caridad de las Naciones Unidas (UNWG), realizado en Viena, Austria. Este encuentro anual convoca a delegaciones de distintos países con el objetivo de recaudar fondos para proyectos sociales de alcance internacional, especialmente orientados al bienestar de la niñez y las mujeres.

En ese contexto, nuestro país fue uno de los seis seleccionados para ofrecer un espectáculo artístico durante la gala de apertura del evento.

La presentación tuvo lugar la noche previa a la inauguración oficial del bazar y estuvo dirigida a la comunidad diplomática acreditada ante la ONU en Viena, así como a representantes de las entidades patrocinadoras.

Paraguay estuvo representado por un elenco conformado por tres agrupaciones folclóricas integradas por compatriotas residentes en distintas ciudades europeas: Jeroky Paraguay, con base en Viena; Regimiento 13, de Madrid; y Panambí Jeroky, de Alicante.

La propuesta escénica articuló danza y música tradicional paraguaya, con coreografías que recorrieron polcas y guaranias ampliamente reconocidas, como Mi guitarra y mi voz, Isla Sakã, La Galopera y Polka María. La puesta en escena incluyó vestuarios inspirados en la artesanía tradicional, con referencias al ñandutí, el uso de sombreros, bastidores y cántaros, elementos que reforzaron el vínculo entre la danza y el patrimonio cultural.

Uno de los momentos más destacados de la noche fue la interpretación de la danza de las botellas, presentada sobre la música de Isla Sakã y con coreografía de Estrella Godoy de Gubo. La secuencia, que exige equilibrio y precisión técnica, fue recibida con una sostenida respuesta del público. A lo largo del espectáculo también se integraron escenas de zapateo y danzas tradicionales como La Galopera, en una coreografía atribuida al profesor Eldo Domingo Barúa Obregón.

El elenco estuvo integrado por Estrella Godoy de Gubo, Diana Domínguez Martínez, Alexandra Armoa, Abel Evert, Erick Gubo, Zulema Armoa, Sara Galeano Portillo, Jessica Mareco, Gabriela Godoy Villalba, Francisco Bogado Monzón, Denise Núñez y Roberto Gubo, quienes llevaron adelante una propuesta colectiva que combinó distintas trayectorias y experiencias formativas dentro del folclore paraguayo en el exterior.

Con esta participación en el Bazar de Caridad de la ONU, los grupos Jeroky Paraguay de Viena, Panambí Jeroky de Alicante y Regimiento 13 de Madrid cierran un año de intensa actividad internacional. A lo largo de 2025, las agrupaciones formaron parte de diversos festivales culturales en países de Europa y África, contribuyendo a la difusión de la danza y la música tradicional paraguaya en escenarios internacionales.

En el marco del evento, la organización informó además que los proyectos para la recaudación de fondos podrán ser presentados hasta el 15 de diciembre de 2025, conforme a las bases disponibles en el sitio oficial del UNWG.