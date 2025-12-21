El pulso que marcó a generaciones: por qué el Paraguay celebra el Día del Baterista

La historia del Día Nacional del Baterista Paraguayo no se entiende sin volver a una casa del barrio Sajonia, sobre la calle Guillermo Arias casi Teniente Rodi. Allí, desde la década del 60, Nene y Papi Barreto sembraron una forma de entender la música que combinaba disciplina, estudio y una permanente búsqueda de actualización.

Hoy, ese mismo espacio funciona como Casa Museo y Academia de Batería “Nene y Papi Barreto”, declarada de Interés Cultural, y es el corazón simbólico de la celebración.

Nene Barreto, nacido el 22 de diciembre de 1938, fue uno de los grandes referentes de la batería en el país. Hijo de Fructuoso Barreto, músico y director de orquesta, dejó el estudio de arquitectura y otros instrumentos para dedicarse de lleno a la batería. Se formó con rigor, estudió teoría y solfeo, y desarrolló una carrera que lo llevó a tocar con destacadas agrupaciones y artistas, además de ser reconocido a nivel regional como uno de los mejores bateristas sudamericanos.

Su hermano Papi Barreto complementó ese camino con formación en el exterior, especialmente en Argentina, y un contacto constante con músicos de Brasil y Estados Unidos. Juntos impulsaron proyectos fundamentales, como la movida jazzística en el CCPA y el Jazz Club Paraguayo, además de una intensa actividad en estudios, escenarios y orquestas que marcaron época.

Pero quizás su mayor legado fue la enseñanza. Desde los años 60, la academia de los Barreto formó a músicos de distintas generaciones y estilos. Por sus aulas pasaron bateristas que luego integraron grupos populares, orquestas, proyectos de jazz y propuestas contemporáneas. Esa continuidad es la que hoy destaca el profesor Bernardo Martínez, alumno de Nene y luego docente convocado por Papi, quien quedó al frente de la academia tras el fallecimiento de ambos.

Martínez fue también quien decidió abrir al público el patrimonio que los Barreto habían resguardado durante años: instrumentos, partituras manuscritas, libros, revistas, fotografías, grabaciones y reconocimientos. Así nació, en 2017, el Museo Nacional de la Batería, inaugurado el mismo 22 de diciembre, como un gesto de memoria y de proyección cultural. A ese trabajo se sumó la edición de un libro que recopila manuscritos originales de Nene Barreto, hoy utilizados como material pedagógico.

Ese recorrido institucional y artístico desembocó en un logro largamente esperado: en 2023, el Poder Ejecutivo declaró oficialmente el 22 de diciembre como Día Nacional del Baterista Paraguayo, reconociendo no solo a una figura histórica, sino a toda una comunidad de músicos y docentes que sostuvieron la batería como lenguaje musical en el país.

Desde entonces, la fecha se convirtió en un punto de encuentro simbólico. Cada año, el aniversario invita a recordar a Nene Barreto, a valorar la tarea de formación que continúa en la academia y a reflexionar sobre la importancia de preservar la historia musical paraguaya.

Como ocurre cada año, el Día Nacional del Baterista Paraguayo suele celebrarse con actividades culturales y musicales en la Casa Museo y Academia Nene y Papi Barreto. Este 22 de diciembre actuarán desde las 19:00 grupos como Viajeros Salvajes, Full Smoke, Inoxidable, Bahamas Band, e invitados.