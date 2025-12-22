Alejandra Díaz recibe reconocimiento a la gestión cultural en las artes escénicas en Paraguay

Alejandra Díaz recibió el Reconocimiento a la Gestión Escénica Iberoamericana “Guillermo Heras”, una distinción que el Programa Iberescena otorga anualmente a referentes del ámbito escénico por su trayectoria y su aporte sostenido al desarrollo de las artes escénicas en la región. El acto tuvo lugar el martes 16 de octubre, en el Sitio de Memoria y Centro Cultural 1A Ycuá Bolaños, en el marco del 4º Encuentro del Consejo Nacional de Cultura (Concultura).

Lea más: El pulso que marcó a generaciones: por qué el Paraguay celebra el Día del Baterista

El reconocimiento se inscribe en las actividades del Año Iberoamericano de las Artes Escénicas 2025 y pone en valor el trabajo de creadoras y gestores culturales cuya labor articula creación, formación y gestión, en sintonía con los principios de cooperación cultural y fortalecimiento del Espacio Cultural Iberoamericano que promueve Iberescena.

Durante el encuentro se compartió el mensaje oficial del Año Iberoamericano de las Artes Escénicas y posteriormente se realizó la entrega de la distinción, a cargo de la ministra de Cultura, Adriana Ortiz Semidei, quien destacó el aporte de Alejandra Díaz al desarrollo del sector escénico paraguayo, así como su compromiso con la formación de nuevas generaciones de artistas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Al recibir el reconocimiento, Díaz expresó que la distinción representa un honor especial, tanto por la trayectoria de Guillermo Heras como por el camino recorrido dentro del ámbito escénico. Señaló que el premio la motiva a continuar trabajando por el fortalecimiento de las artes escénicas en Paraguay y a seguir acompañando procesos de formación y creación.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Fundadora y directora de la Asociación Cultural Crear en Libertad, Alejandra Díaz cuenta con una extensa trayectoria como bailarina, coreógrafa, docente e investigadora. Su formación incluye estudios realizados en Argentina, Francia, Estados Unidos, España, Brasil y Paraguay.

Es Profesora Superior en Danza Clásica y posee formación pedagógica contemporánea en el Centre National de la Danse de París. A lo largo de su carrera integró elencos como Pro-Ballet y el Ballet Nacional del Paraguay, donde se desempeñó como bailarina solista principal, trabajando con coreógrafos latinoamericanos y europeos.

Actualmente es profesora e investigadora del Instituto Superior de Bellas Artes (ISBA) y cursa una maestría profesional en Danza en la Universidad Federal de Bahía, en Brasil. En el ámbito de la gestión cultural y la cooperación internacional, se desempeña como vicepresidenta por las Américas del Consejo de Administración de la Federación Internacional de Coaliciones para la Diversidad Cultural, acreditada ante la UNESCO, y es cofundadora de la Coalición Paraguaya para la Diversidad Cultural.

La distinción otorgada a Díaz se suma a las acciones que buscan visibilizar el trabajo de gestores y creadoras del país en el contexto iberoamericano, y refuerza la presencia de Paraguay en los espacios de diálogo, intercambio y cooperación cultural de la región.