Un recorrido gratuito por la historia del Teatro Municipal “Ignacio A. Pane”

En el marco de una iniciativa que busca acercar el patrimonio cultural a la ciudadanía, el Teatro Municipal de Asunción propone una experiencia de puertas abiertas que permitirá recorrer y conocer de cerca la historia, la arquitectura y la vida escénica de este histórico edificio.

La actividad se desarrollará los días 25 y 26 de diciembre, en horario de 10:00 a 16:00, y continuará el 1 de enero de 2026, de 13:00 a 19:00, ofreciendo una alternativa cultural tanto para las celebraciones de fin de año como para el inicio del nuevo ciclo.

El recorrido está concebido como una experiencia cercana y participativa, pensada especialmente para compartir en familia y reencontrarse con un espacio que forma parte de la memoria colectiva de la ciudad. Según destacaron los organizadores, la propuesta tiene como objetivo fomentar el interés por la cultura y el patrimonio, combinando el carácter educativo con una experiencia entretenida y accesible para públicos de todas las edades.

En esta edición, el recorrido suma un atractivo especial: los visitantes podrán acceder a sectores del teatro que nunca antes habían sido incluidos en este tipo de visitas, además de encontrarse con sorpresas y nuevos elementos escénicos que enriquecen la puesta en escena y permiten descubrir el teatro desde una perspectiva diferente, más íntima y reveladora de su funcionamiento interno.

La entrada será libre y el acceso se permitirá por orden de llegada, reafirmando el espíritu abierto de la propuesta. A través de esta iniciativa, el Teatro Municipal de Asunción busca fortalecer el vínculo entre la ciudadanía y su patrimonio cultural, invitando a redescubrir el valor histórico y artístico de un espacio que sigue siendo un punto de encuentro fundamental para las artes escénicas de la ciudad.