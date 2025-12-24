Cultura
Un recorrido gratuito por la historia del Teatro Municipal “Ignacio A. Pane”

El Teatro Municipal de Asunción abrirá sus puertas durante las fiestas de fin de año para invitar al público a vivir un recorrido especial por uno de los espacios patrimoniales más emblemáticos de la ciudad, con acceso libre y una propuesta pensada para toda la familia.

En el marco de una iniciativa que busca acercar el patrimonio cultural a la ciudadanía, el Teatro Municipal de Asunción propone una experiencia de puertas abiertas que permitirá recorrer y conocer de cerca la historia, la arquitectura y la vida escénica de este histórico edificio.

La actividad se desarrollará los días 25 y 26 de diciembre, en horario de 10:00 a 16:00, y continuará el 1 de enero de 2026, de 13:00 a 19:00, ofreciendo una alternativa cultural tanto para las celebraciones de fin de año como para el inicio del nuevo ciclo.

El recorrido está concebido como una experiencia cercana y participativa, pensada especialmente para compartir en familia y reencontrarse con un espacio que forma parte de la memoria colectiva de la ciudad. Según destacaron los organizadores, la propuesta tiene como objetivo fomentar el interés por la cultura y el patrimonio, combinando el carácter educativo con una experiencia entretenida y accesible para públicos de todas las edades.

En esta edición, el recorrido suma un atractivo especial: los visitantes podrán acceder a sectores del teatro que nunca antes habían sido incluidos en este tipo de visitas, además de encontrarse con sorpresas y nuevos elementos escénicos que enriquecen la puesta en escena y permiten descubrir el teatro desde una perspectiva diferente, más íntima y reveladora de su funcionamiento interno.

La entrada será libre y el acceso se permitirá por orden de llegada, reafirmando el espíritu abierto de la propuesta. A través de esta iniciativa, el Teatro Municipal de Asunción busca fortalecer el vínculo entre la ciudadanía y su patrimonio cultural, invitando a redescubrir el valor histórico y artístico de un espacio que sigue siendo un punto de encuentro fundamental para las artes escénicas de la ciudad.