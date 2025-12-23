Maratón de clásicos navideños: top 10 películas para ver en familia

La magia de la Navidad está cargada de tradiciones que repetimos año tras año. El cine se ha encargado nos permite conocer historias que refuerzan valores como la generosidad, la unión y la esperanza, convirtiéndose en el refugio perfecto para el descanso. Armar un maratón temático permite desconectar del ritmo acelerado de diciembre y conectar con los más chicos a través de historias que, aunque pasen las décadas, no pierden su encanto.

En la actualidad, las plataformas de streaming facilitan el acceso a este catálogo nostálgico con solo un clic. Ya sea que busques una animación innovadora como Klaus o el caos divertido de Kevin McCallister en Mi Pobre Angelito, la oferta es variada y para todos los gustos.

Para que no pierdas tiempo buscando qué ver, seleccionados las 10 películas imprescindibles que no pueden faltar en tu lista.

Las 10 elegidas y dónde verlas:

Mi Pobre Angelito (Home Alone): La aventura definitiva de Kevin McCallister. Disponible en: Disney+. También está disponible, en la misma plataforma, la saga completa.

El Grinch (2000): Jim Carrey brilla en esta crítica al consumismo. Disponible en: Max (HBO) y Prime Video.

El Extraño Mundo de Jack (The Nightmare Before Christmas): El toque gótico y musical de Tim Burton. Disponible en: Disney+.

Klaus: Una joya de animación que explica el origen de la leyenda. Disponible en: Netflix.

El Regalo Prometido (Jingle All the Way): Arnold Schwarzenegger en la odisea por un juguete. Disponible en: Disney+.

Elf: El Duende: Will Ferrell derrocha ternura y humor navideño. Disponible en: Max y Prime Video.

El Expreso Polar: Un viaje visualmente impactante hacia el Polo Norte. Disponible en: Prime Video.

Realmente Amor (Love Actually): Varias historias de amor que se cruzan en Londres. Disponible en: Disney+.

Milagro en la Calle 34: Un clásico que nos hace creer de nuevo en Santa Claus. Disponible en: Disney+.

Crónicas de Navidad: Kurt Russell interpreta a un Papá Noel moderno y audaz. Disponible en: Netflix.