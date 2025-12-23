Cine y TV
23 de diciembre de 2025 - 15:18

Maratón de clásicos navideños: top 10 películas para ver en familia

Mi Pobre Angelito (Home Alone): Disponible en: Disney+.
Mi Pobre Angelito (Home Alone): Disponible en: Disney+.

Llegan las fiestas y no hay mejor plan que reunir a la familia, preparar algo rico y sumergirse en las historias que definen el espíritu de la Navidad. Desde aventuras congeladas hasta comedias que nos hacen reír a carcajadas, estos clásicos son garantía de momentos inolvidables frente a la pantalla. Te dejamos nuestro top 10 de pelis para disfrutar este “finde” largo.

Por Carolina Sales

La magia de la Navidad está cargada de tradiciones que repetimos año tras año. El cine se ha encargado nos permite conocer historias que refuerzan valores como la generosidad, la unión y la esperanza, convirtiéndose en el refugio perfecto para el descanso. Armar un maratón temático permite desconectar del ritmo acelerado de diciembre y conectar con los más chicos a través de historias que, aunque pasen las décadas, no pierden su encanto.

En la actualidad, las plataformas de streaming facilitan el acceso a este catálogo nostálgico con solo un clic. Ya sea que busques una animación innovadora como Klaus o el caos divertido de Kevin McCallister en Mi Pobre Angelito, la oferta es variada y para todos los gustos.

Para que no pierdas tiempo buscando qué ver, seleccionados las 10 películas imprescindibles que no pueden faltar en tu lista.

Lea más: ¿Qué vemos este fin de semana largo? Una guía de lo nuevo en streaming

Las 10 elegidas y dónde verlas:

Mi Pobre Angelito (Home Alone): La aventura definitiva de Kevin McCallister. Disponible en: Disney+. También está disponible, en la misma plataforma, la saga completa.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Grinch (2000): Jim Carrey brilla en esta crítica al consumismo. Disponible en: Max (HBO) y Prime Video.

El Extraño Mundo de Jack (The Nightmare Before Christmas): El toque gótico y musical de Tim Burton. Disponible en: Disney+.

Imagen de la película The Nightmare Before Christmas
Imagen de la película "El Extraño Mundo de Jack".

Klaus: Una joya de animación que explica el origen de la leyenda. Disponible en: Netflix.

Imagen de la película "Klaus".
Imagen de la película "Klaus".

El Regalo Prometido (Jingle All the Way): Arnold Schwarzenegger en la odisea por un juguete. Disponible en: Disney+.

Arnold Schwarzenegger en "El regalo prometido".
Arnold Schwarzenegger en "El regalo prometido".

Elf: El Duende: Will Ferrell derrocha ternura y humor navideño. Disponible en: Max y Prime Video.

Will Ferrell es "Elf: El Duende", una película clásica navideña.
Will Ferrell es "Elf: El Duende", una película clásica navideña.

El Expreso Polar: Un viaje visualmente impactante hacia el Polo Norte. Disponible en: Prime Video.

El Expreso Polar
El Expreso Polar

Realmente Amor (Love Actually): Varias historias de amor que se cruzan en Londres. Disponible en: Disney+.

Poster de la película "Realmente Amor".
Poster de la película "Realmente Amor".

Milagro en la Calle 34: Un clásico que nos hace creer de nuevo en Santa Claus. Disponible en: Disney+.

Imagen de la película Milagro en la Calle 34
Imagen de la película Milagro en la Calle 34

Crónicas de Navidad: Kurt Russell interpreta a un Papá Noel moderno y audaz. Disponible en: Netflix.

Kurt Russell y Goldie Hawn en "Crónicas de Navidad".
Kurt Russell y Goldie Hawn en "Crónicas de Navidad".