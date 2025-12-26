La historia personal como pregunta política: llega a Sala Piloto “Papá, ¿qué es un golpe de Estado?"

“Papá, ¿qué es un golpe de Estado? o la mujer que escupe fuego" es un biodrama político piromaníaco en el que Paola Ferraro, bailarina, socióloga y pirófaga obsesionada con el fuego desde la infancia, decide secuestrar simbólicamente a los espectadores dentro del teatro para intentar responder una pregunta tan íntima como inquietante.

El disparador surge de su colega y director David Amado, quien le pregunta de dónde proviene esa obsesión, dando inicio a un recorrido escénico que se despliega entre recuerdos personales y episodios históricos.

Mientras reconstruye fragmentos de su vida en un país marcado por la posdictadura, la intérprete enlaza su historia individual con la memoria colectiva de Paraguay. La obra se detiene en la experiencia de habitar una transición democrática que parece prolongarse durante más de tres décadas, poniendo en evidencia las tensiones, contradicciones y promesas incumplidas de un sistema que nunca termina de consolidarse plenamente.

Desde una duración de cincuenta minutos, la propuesta combina danza documental y biodrama para indagar en los cruces entre historia, biografía y experiencia. El cuerpo se convierte en archivo, la palabra en testimonio y el fuego en una presencia simbólica que atraviesa toda la pieza, funcionando como metáfora de deseo, peligro, transformación y resistencia. El resultado es un comentario político que interpela al público desde lo sensible y lo reflexivo.

La obra se presenta en el marco de “La Obsesión, ciclo de biodrama y secuestros”, una propuesta de encuentro, pensamiento y biografías escénicas que forma parte de la programación de Sala Piloto. Este ciclo se inscribe en la línea de trabajo del biodrama, un proyecto de biografías escénicas creado por la artista argentina Vivi Tellas, que explora la vida de personas reales desde una perspectiva documental y teatral. La influencia de este enfoque atraviesa diversos trabajos de La Posdramática, colectivo que desde 2017 se ha consolidado como una referencia en Asunción dentro del teatro documental.

¿Cuándo ver la obra?

Las funciones tendrán lugar los días domingo 28 y lunes 29 de diciembre en Sala Piloto, ubicada en Simón Bolívar 868, a las 20:30. Las entradas tienen un costo diferenciado para compra anticipada a G. 65.000 y en puerta G. 80.000, y pueden adquirirse a través de las cuentas de Instagram de la sala o por WhatsApp (0991) 687727.

El espacio cuenta con rampa de acceso y ofrece la posibilidad de solicitar subtítulos o traducción con antelación, reafirmando su compromiso con la accesibilidad.

Con dirección y texto de David Amado, interpretación de Paola Ferraro y dirección coreográfica de Gloria M. Morel, la obra cuenta además con la asistencia y operación de Alelí Olmedo, apoyo técnico de Gianluca Bertolazi y producción de La Posdramática.

"Papá, ¿qué es un golpe de Estado? o la mujer que escupe fuego" se presenta así como una experiencia escénica que transforma una pregunta personal en una reflexión urgente sobre historia, memoria y democracia.