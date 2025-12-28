Kamba Kua prepara su Fiesta Patronal 2026

La gran fiesta de la comunidad Kamba Kua será el sábado 10 de enero del 2026 a partir de las 21:00hs, en las instalaciones del Club 6 de enero de la comunidad de Kamba Kua, ciudad de Fernando de la Mora - Zona Norte.

Artistas de gran trayectoria participarán del festival, entre los que estarán: Grupo Secuencia dos, el requintista Rodney Ramírez, los ídolos de Piribebuy, Dalma Ferreira y Bohemia Guaraní, el dúo cómico Jagua ha Pirai, el Gran Elenco del Grupo Tradicional San Baltazar de Kamba Kua, con la participación de Bailarinas Adultas Mayores y Elencos Infanto – Juvenil y para el gran cierre con la Retrocumbia.

El grupo Tradicional San Baltazar vive y revive sus tradiciones ancestrales homenajeando al Santo Rey y honrando a los antepasados mediante la realización de eventos religiosos y profanos que aglutinan a toda la comunidad, con el objetivo del “Fortalecimiento Cultural Comunitario” y, de este modo, mantener la memoria histórica de los afroparaguayos.

Es importante mencionar que el Festival de los Kamba, conocido a nivel nacional e internacional, es la principal actividad de expresión cultural afrodescendiente de nuestro país, por lo que es apreciada en toda la región de Latinoamérica. Es organizada y llevada a cabo por afroparaguayos descendientes de los lanceros y lanceras que llegaron con el prócer uruguayo José Gervasio Artigas en 1820.

Las entradas anticipadas estarán a G 30.000 y G 40.000 en el día del Festival y se contará con estacionamiento propio con servicio de guardia privada a un costo de G 20.000. Para las entradas uno puede contactar al (0982) 244 619, con Lorena David.

