Falleció Lino Trinidad Sanabria

El velatorio se realizará hoy, domingo 4 de enero, a partir de las 17:00 en el Parque Serenidad, sobre la avenida Carlos A. López, frente al parque del mismo nombre. El sepelio está previsto para mañana lunes 5 de enero, a las 15:00, en el Parque Serenidad de Villa Elisa.

Lino Trinidad Sanabria fue una figura destacada en el ámbito de los derechos humanos, la enseñanza del idioma guaraní y la literatura, con varios libros publicados a lo largo de su trayectoria.

Sobre Lino Trinidad Sanabria

Nacido en Pedro Juan Caballero el 23 de septiembre de 1934, Lino Trinidad Sanabria fue una de las figuras fundamentales en la defensa, el estudio y la creación literaria en lengua guaraní en Paraguay. Poeta, narrador bilingüe, ensayista, traductor, docente universitario e investigador, dedicó su vida al trabajo intelectual y a la militancia cultural en favor del idioma y los derechos humanos.

Desde muy joven se integró al círculo de los poetas populares en guaraní, espacio en el que entabló vínculos y debates con algunos de los principales referentes de la lengua y la literatura paraguaya. Ese temprano contacto con los grandes maestros del guaraní marcó su formación y le permitió construir, con el paso del tiempo, una mirada amplia y crítica sobre los desafíos históricos y contemporáneos del idioma.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Fue socio activo de Autores Paraguayos Asociados (APA) y de la Asociación de Escritores Guaraníes (ADEG), organización de la que se distanció en las últimas décadas debido a diferencias en torno al uso del alfabeto moderno fonológico del guaraní, postura que Sanabria adoptó y defendió, frente al sistema considerado tradicional por la entidad. A pesar de estas discrepancias, su trayectoria estuvo atravesada por el diálogo constante con distintas corrientes y generaciones de estudiosos de la lengua.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Incansable trabajador de las letras, Sanabria alternó la poesía y la prosa tanto en guaraní como en castellano. Su obra incluye la recopilación de mitos y leyendas de raíz guaraní karió, así como la traducción al guaraní de fábulas y relatos universales. A la par de la creación literaria, desarrolló una intensa labor docente, de investigación lingüística y de acción política-cultural para posicionar al guaraní en el lugar que le corresponde dentro de la sociedad paraguaya.

Su formación en lingüística y gramática guaraní fue extensa y rigurosa, cursando todos los estudios disponibles en instituciones nacionales. Esta preparación lo convirtió en una referencia tanto en la literatura popular como en el ámbito académico. En 1992, fue convocado por la Convención Nacional Constituyente para integrar el equipo encargado de traducir al guaraní los textos aprobados por el pleno, tarea que compartió con Félix de Guarania y Dionisio Gauto. Gracias a ese trabajo, la Constitución Nacional fue promulgada en las dos lenguas oficiales del Estado.

Entre sus principales obras publicadas se encuentran Platero ha Che (1986), traducción al guaraní de la obra de Juan Ramón Jiménez; Ñane Ñe’ẽ Guaraníme (1991), recopilación de mitos, cuentos y leyendas; Taruma Poty (1995), que reúne poemas y prosas; Polisíntesis guaraní (1998), un estudio gramatical; el Gran Diccionario Avañe’ẽ Ilustrado (2002); y el poemario Ñe’ẽpoty Apesã (2004).

La trayectoria de Lino Trinidad Sanabria deja una huella profunda en la literatura, la lingüística y la historia cultural del Paraguay, así como en la lucha sostenida por la dignificación del idioma guaraní.