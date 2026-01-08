El Premio Henri Matisse lanza su edición 2026 con un laboratorio para artistas

El Premio Henri Matisse es el máximo reconocimiento a las artes visuales en Paraguay y es instituido por la Embajada de Francia, la Alianza Francesa de Asunción y la Asociación Gente de Arte, con el apoyo de la Secretaría Nacional de Cultura y el Fondo Nacional de la Cultura y las Artes.

Desde su creación, el premio se ha consolidado como una plataforma fundamental para incentivar la producción artística contemporánea, promoviendo la creatividad y la experimentación, al tiempo de abrir proyección internacional para el o la artista ganador o ganadora mediante una residencia artística en París.

El objetivo central del premio es estimular el desarrollo del arte contemporáneo en el país y generar oportunidades de intercambio cultural a nivel internacional.

En este marco, el primer premio contempla una estadía de entre diez y doce semanas en la Cité Internationale des Arts de París, que incluye pasaje aéreo, alojamiento y viáticos, con el respaldo del Institut Français de París, la Embajada de Francia y el Fondo Nacional de la Cultura y las Artes, siempre sujeta a la aprobación previa del proyecto presentado.

En caso de que el o la artista no cuente con conocimientos de francés, el premio incluye además una beca de estudios del idioma hasta el nivel A2 en la Alianza Francesa de Asunción, con materiales incluidos.

El segundo premio consiste en la posibilidad de asistir, en calidad de observador, a una bienal de arte en Sudamérica y la realización de una exposición en la Manzana de la Rivera, con apoyo institucional para su difusión e inauguración.

Innovación

Una de las principales novedades de la edición 2026 es que la postulación al Premio Henri Matisse no se limita a la presentación de obras terminadas, sino que exige la participación obligatoria en un laboratorio de formación.

Este laboratorio está orientado a la elaboración de dossiers y proyectos artísticos y constituye una instancia clave del proceso de selección, ya que busca acompañar y profesionalizar las propuestas antes de su evaluación por el jurado. La inscripción al laboratorio se realiza hasta el 30 de enero y se puede realizar en alianzafrancesa.edu.py/premio-henri-matisse/

La convocatoria está dirigida a artistas paraguayos y paraguayas, así como a extranjeros y extranjeras con al menos cinco años de residencia en el país, de entre 18 y 45 años cumplidos hasta el 31 de diciembre de 2026. No podrán participar quienes hayan resultado ganadores de otros premios organizados por la Embajada de Francia y la Alianza Francesa, como el propio Henri Matisse, el Hippolyte Bayard o el Lumière.

Cada artista seleccionado deberá presentar dos obras, una de ellas inédita y realizada en 2026, junto con una carpeta física y una presentación digital. Se aceptan obras bidimensionales, tridimensionales y efímeras, siempre que estén listas para su montaje en la Manzana de la Rivera, siendo responsabilidad del o la artista la provisión de materiales, permisos y el cuidado del espacio patrimonial.

El proceso de inscripción incluye la presentación de cartas de motivación y de presentación de las obras, un proyecto de estudio redactado en francés o inglés y un dossier artístico que dé cuenta de la producción de los últimos cuatro años. En línea con los debates contemporáneos, el uso de inteligencia artificial generativa en las obras deberá ser declarado expresamente, mientras que los textos presentados deberán ser de autoría propia, ya que el uso de IA en los escritos será motivo de descalificación.

El jurado del Premio Henri Matisse 2026 estará integrado por especialistas de reconocida trayectoria, con representación nacional e internacional, además de representantes de las instituciones organizadoras que participan de las deliberaciones. El fallo, que será inapelable, se dará a conocer el lunes 2 de marzo de 2026 a través de las redes sociales oficiales de los organizadores.