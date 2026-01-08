Juanse Buzó vuelve a El Paredón con el unipersonal “Es todo un tema”

Juanse Buzó, uno de los comediantes de stand up más reconocidos de nuestro país, presentará este viernes 9 y sábado 10 de enero su unipersonal “Es todo un tema”. Las funciones serán a las 22:00 en El Paredón Club de Comedia (España 2103), con un acto de apertura a cargo de Oscar Godoy.

En este espectáculo, Buzó ofrece un diverso recorrido por distintas temáticas, partiendo de una conversación nocturna entre vecinos, a versiones renovadas de temas recurrentes en sus anteriores monólogos como: la relación de niño y adolescente con su madre, la vida en pareja y la época del colegio.

Sus gatas, superhéroes en Paraguay, los últimos días de su abuela y la culpa promovida por la religión son otros temas que atraviesan este unipersonal, en el que Buzó combina la anécdota íntima con el remate filoso.

Juanse Buzó detalló que “Es todo un tema” fue estrenado en septiembre pasado, en este mismo escenario, y luego tuvo funciones en las ciudades de Caacupé y San Lorenzo. El próximo 24 de enero seguirá su recorrido con una función en la ciudad de Posadas, Argentina.

El show no es apto para menores de 13 años. Las entradas anticipadas cuestan G. 40.000 y se pueden reservar al (0974) 900-991. En puerta costarán G. 50.000.