El Cine Teatro del Centro de Encarnación ofrece una serie de talleres de formación escénica

La programación se abre los días 8 y 9 de enero, a partir de las 18:00, con el Taller de Caracterización y Maquillaje para Teatro y Danza, una propuesta enfocada en el trabajo visual de los personajes escénicos. El espacio aborda herramientas básicas y técnicas aplicadas al maquillaje teatral, orientadas a la construcción de identidades, climas y estilos que dialogan con el cuerpo y la escena. El costo del taller es de 150.000 guaraníes, con una promoción disponible de dos cupos por 250.000 guaraníes.

El 10 y 11 de enero, desde las 15:00, se desarrollará el Taller de Actuación Ante Cámara, coordinado por Lakat Acosta. La actividad propone una aproximación al lenguaje audiovisual, con ejercicios de actuación frente a cámara, trabajo en set y exploración de la disponibilidad escénica y la construcción del personaje. El taller está abierto a personas con o sin experiencia previa, y tiene una inversión de 100.000 guaraníes. Los cupos son limitados.

La formación técnica continúa los días 12 y 13 de enero, a las 18:00, con el Taller de Introducción al Diseño de Iluminación y Operación Técnica para Espectáculos. Esta propuesta está orientada a brindar nociones fundamentales sobre el uso de la luz en escena, su operación técnica y su impacto en la creación de atmósferas, climas y emociones dentro de un espectáculo. El costo es de 150.000 guaraníes, con una promoción de dos cupos por 250.000 guaraníes.

Finalmente, del 19 al 23 de enero, también a las 18:00, se llevará a cabo el Taller Intensivo de Teatro, centrado en actuación, cuerpo y creación escénica. La propuesta incluye entrenamiento actoral, expresión corporal, improvisación, trabajo físico y puesta en escena, y está dirigida a personas con o sin experiencia que deseen entrenar y profundizar su vínculo con la escena teatral. La inversión es de 150.000 guaraníes.