El Puerto de Asunción recibe la primera edición del año de Embarcate y el Festival Barullo

Desde las 15:00, el Puerto de Asunción abrirá sus espacios a una feria de arte, diseño, artesanía y emprendimientos locales, que se desplegará entre puestos creativos, propuestas gastronómicas y productos variados. En un entorno abierto y ribereño, la feria invita a recorrer el lugar con calma, acompañados por el paisaje y el atardecer, y permanecerá habilitada hasta las 23:00.

La música tomará protagonismo a partir de las 16:00 con la primera edición del Festival Barullo, que reunirá a seis proyectos de la escena nacional, combinando artistas emergentes y de trayectoria.

El recorrido sonoro incluirá el rock and roll de Ovejas Negras, banda que cuenta con el álbum “El cielo, vos y yo”; el punk de largo recorrido de Piter Punk; y el reggae de Aliados, que en 2025 lanzó su EP “Todo lo que estoy buscando”.

La grilla se completa con Buscando el Sur, proyecto que fusiona pop, rock y electrónica y que presentó su disco debut Inmiscible en 2024; Válvula, una banda nueva dentro del rock local, con su primer demo Vampira; y Country Roads, con un show de covers que suma diversidad de estilos al cierre de la jornada musical. Los conciertos se extenderán hasta las 23:00, en sintonía con el cierre de la feria.

Además de la programación musical y la feria, el público podrá visitar durante la tarde la exposición “Del río las coronas”, del Espacio Cultural Itaú, abierta de 14:00 a 20:00. La muestra se integra a la propuesta general del día, ampliando la experiencia cultural y ofreciendo un espacio de encuentro con las artes visuales dentro del mismo predio.

Embarcate – Tardes Culturales en el Puerto es una iniciativa impulsada por la Secretaría Nacional de Cultura que busca activar el Puerto de Asunción como espacio de encuentro ciudadano, promoviendo el acceso a la cultura en espacios abiertos y la circulación del trabajo de creadores locales. La actividad forma parte de una agenda de acciones orientadas a la revitalización del centro histórico y cuenta con el apoyo de diversas instituciones públicas vinculadas al desarrollo cultural y patrimonial.