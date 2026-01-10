Talleres de artesanía y música en vivo para disfrutar en San Ber

Hoy y mañana, de 14:00 a 17:00, se realizará el taller “Pintando con los niños: conociendo nuestra artesanía”. En este mismo sitio se podrá encontrar una feria permanente de artesanos del Instituto Paraguayo de Artesanía (IPA), así como una muestra colectiva de pinturas y una feria permanente de libros de escritores nacionales.

En la jornada de hoy, este espacio albergará también un espectáculo de cuentacuentos y una presentación de libro y dibujo con Roberto Goiriz, en el horario de 14:00 a 19:00.

La histórica casona también ofrecerá un variado programa de música y danza en vivo. Hoy desde las 19:00 estará la cantante Myrian Beatriz y Cristian Zaracho, el violinista Sergio Armoa, el Ballet Folclórico de Adultos Mayores, dirigido por Geraldine Doldán; y el grupo de botelleras del Elenco Folclórico Paraguay Ñe’e.

En tanto, para mañana domingo desde las 19:30 está prevista la presentación de la arpista Karina Santacruz y del Coro de la Casona Büttner.

Por su parte, la Municipalidad de San Bernardino anunció que la segunda noche del ciclo Verano Cultural en la Casa Hassler (Luis Vaché y Emilio Hassler) será suspendida debido a las inclemencias del tiempo.