Folclore de exportación: artistas paraguayos van a varios festivales de Argentina

Cuando Las Paraguayas subieron al escenario del Festival Nacional del Ñandutí, celebrado en Itauguá, no se imaginaron que el premio “Ñandutí de Oro” les daría la posibilidad de participar de uno de los festivales folclóricos más importantes de la región.

La agrupación musical, oriunda de la ciudad de Caacupé, se prepara para viajar al Festival Nacional del Folklore de Cosquín, en la provincia argentina de Córdoba, que se realizará del 24 de enero al 1 de febrero.

La agrupación viajará con el ballet de la Compañía de Estudios e Interpretación Angatupyry, dirigido por Arol Giménez y Gilda Orrego; que también obtuvo el Ñandutí de Oro en la competencia de Danza.

Maziela Gaona, integrante de Las Paraguayas, detalló a ABC que están ensayando mucho para lo que será la presentación que harán conjuntamente con las diez parejas de bailarines que integran el ballet, en los 20 minutos que les otorga el festival en su séptima luna, el próximo 30 de enero.

Gaona señaló que el festival es muy específico en cuanto a los espacios y requerimientos del show. Comentó además que están preparando un repertorio con polcas kyre’y, polcas canción y guaranias.

El repertorio incluirá la “Canción del arpa dormida”, ya que el escenario del festival lleva el nombre de Atahualpa Yupanqui, autor de la letra de este tema que cuenta con música del paraguayo Herminio Giménez.

“Vamos a llevar al ñandutí con más orgullo que nunca”, destacó la cantante, al ser consultada sobre el vestuario que están preparando para esta velada, en la que también se presentarán artistas como el Chaqueño Palavecino, la cantante Natalia Pastorutti y otros.

Gaona señaló que si bien, a partir de un convenio entre el Festival Nacional del Ñandutí y el Festival de Cosquín, tienen asegurada la presentación en el evento, aún están buscando apoyo para cubrir los gastos del viaje, que fue declarado de interés cultural por las juntas municipales de Itauguá y Caacupé.

Detalló que también se armó una excursión que acompañará a la delegación. Los interesados pueden averiguar más datos y sumarse al (0986) 517-791.

Festival del Malambo

Para este miércoles 14 de enero está prevista la participación de los representantes paraguayos en el Festival Nacional del Malambo, que comienza hoy en la ciudad de Laborde, provincia de Córdoba.

La delegación estará conformada por el Elenco Folclórico de la Fundación Aida Virginia, ganadora del premio Takuare’ê Poty de Oro 2024.

También estará la Pareja Nacional de la Polca Paraguaya 2025/2026, integrada por Micaela Rolón y Ángel Ramírez, según informó el festival guarambareño.

El elenco folclórico oriundo de Hernandarias, Alto Paraná, y la pareja de bailarines de la ciudad de Limpio, estarán además realizando otras presentaciones en localidades cercanas a Laborde, en los días posteriores.

“Este puente artístico entre Paraguay y Argentina permite la mutua proyección de sus expresiones folclóricas más auténticas, fortaleciendo los lazos culturales entre ambos países hermanos”, destacó la organización del Festival del Takuare’ê.

La fiesta del chamamé

En la ciudad de Corrientes también se está preparando la 35° Fiesta Nacional y 21° Fiesta del Mercosur del Chamamé.

Desde este viernes 16 de enero, el anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola recibirá a diversos artistas tanto de Argentina, como de Paraguay, Uruguay y Brasil.

Nuestro país estará representado por el grupo Purahéi Soul, que actuará el sábado 17 de enero; el grupo Raíces y Arpegios del Paraguay y el Ballet de Ñeembucú, que se presentarán el domingo 18.

El lunes 19 será el turno del grupo pilarense Alma Vibrante, mientras que para el miércoles 21 están previstas las presentaciones del Grupo Herencia y la cantante Myrian Beatriz.

El sábado 24 estará en escena el grupo Tierra Adentro, mientras que el domingo 25, en la última jornada del festival, se presentará la cantante Jazmín del Paraguay.