12 de enero de 2026 - 01:00

La Secretaría Nacional de Cultura abre convocatoria para proyectos culturales en espacios públicos en 2026

El Espacio Cultural Staudt.
La Secretaría Nacional de Cultura anunció la apertura de una convocatoria pública para el uso de espacios culturales durante el año 2026, con el objetivo de integrar nuevas propuestas artísticas, educativas y comunitarias a la programación oficial y fortalecer el acceso de la ciudadanía a expresiones culturales diversas.

La Secretaría Nacional de Cultura comunicó la habilitación de la convocatoria para el uso de Espacios Culturales, dirigida a artistas, colectivos, organizaciones culturales, instituciones educativas y personas interesadas en desarrollar proyectos a lo largo del año 2026.

Según la institución, esta iniciativa busca promover una programación diversa, inclusiva y de calidad, que incentive la creación, circulación y visibilidad de las manifestaciones culturales en espacios públicos.

Las propuestas que resulten seleccionadas pasarán a formar parte de la programación cultural oficial y podrán desarrollarse en el Centro Cultural del Puerto, el Espacio Cultural Staudt y el Sitio de Memoria Ycuá Bolaños. Cada uno de estos espacios cuenta con lineamientos específicos para su uso, definidos por la Secretaría Nacional de Cultura en función de sus características, capacidades y fines culturales y de memoria.

De acuerdo con lo informado por la Secretaría, la convocatoria permanecerá abierta hasta el 28 de febrero, y el proceso de postulación se realizará exclusivamente a través de los canales oficiales habilitados.

Sitio de Memoria Ycuá Bolaños.
En el sitio web institucional cultura.gov.py se encuentran disponibles las condiciones detalladas, el formulario de postulación y la información completa sobre las características y disponibilidades de cada espacio cultural.

La Secretaría Nacional de Cultura destacó que esta convocatoria constituye una herramienta para facilitar el acceso equitativo a los espacios culturales públicos y fomentar actividades artísticas, educativas, comunitarias y de memoria, orientadas a fortalecer el vínculo entre la ciudadanía y la cultura.

Para consultas específicas, la institución dispuso contactos directos en cada espacio cultural, además de sus canales oficiales y redes sociales institucionales.