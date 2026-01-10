Artes Plásticas
10 de enero de 2026 - 01:00

Fundación Texo convoca a proyectos para la Clínica de Artes Visuales 2026

Los participantes de la Clínica de Artes Visuales realizarán una exposición en la sede de la Fundación Texo para el Arte Contemporáneo.
Los participantes de la Clínica de Artes Visuales realizarán una exposición en la sede de la Fundación Texo para el Arte Contemporáneo.

La Fundación Texo para el Arte Contemporáneo tiene habilitada, hasta el próximo 15 de enero, la convocatoria para la Clínica de Artes Visuales 2026. Se trata de un programa presencial de tutoría y acompañamiento, con la mentoría de Fredi Casco.

Diez proyectos de artistas individuales o colectivos de hasta cuatro personas podrán ser elegidos para la cuarta edición de la Clínica de Artes Visuales, organizada por la Fundación Texo para el Arte Contemporáneo. La convocatoria, dirigida a artistas residentes en Paraguay, está habilitada hasta el 15 de enero y la postulación se realiza en forma digital.

La Clínica de Artes Visuales ofrecerá una tutoría y acompañamiento a la obra de los seleccionados, mediante la presentación de un portafolios y un proyecto específico, por cada artista o colectivo. La mentoría estará a cargo de Fredi Casco, director artístico de la Fundación Texo.

Los seleccionados recibirán un acompañamiento durante dos meses, a lo largo de un proceso que culminará con una exposición en la sede de la fundación, ubicada en Paraguarí 852 c/ Manuel Domínguez.

Como parte de esta Clínica de Artes Visuales, los elegidos deben tener una asistencia de al menos un 80% en los encuentros presenciales que se realizarán todos los miércoles, desde el 4 de febrero hasta finales del mes de marzo, de 18:00 a 20:00, en un local que será dado a conocer por la organización.

Fredi Casco, director artístico de la Fundación Texo, realizará la mentoría de los proyectos.
Fredi Casco, director artístico de la Fundación Texo, realizará la mentoría de los proyectos.

La clínica no tiene ningún costo y la Colección Nasta podrá adquirir una o más de las obras expuestas, resultantes de este programa formativo, previo acuerdo con el o la artista.

Los interesados en participar, ya sea con un proyecto en desarrollo o uno sin iniciar, deben completar un formulario disponible en el siguiente enlace ttps://tr.ee/gEoJMTpdgR.