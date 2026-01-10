Fundación Texo convoca a proyectos para la Clínica de Artes Visuales 2026

Diez proyectos de artistas individuales o colectivos de hasta cuatro personas podrán ser elegidos para la cuarta edición de la Clínica de Artes Visuales, organizada por la Fundación Texo para el Arte Contemporáneo. La convocatoria, dirigida a artistas residentes en Paraguay, está habilitada hasta el 15 de enero y la postulación se realiza en forma digital.

La Clínica de Artes Visuales ofrecerá una tutoría y acompañamiento a la obra de los seleccionados, mediante la presentación de un portafolios y un proyecto específico, por cada artista o colectivo. La mentoría estará a cargo de Fredi Casco, director artístico de la Fundación Texo.

Los seleccionados recibirán un acompañamiento durante dos meses, a lo largo de un proceso que culminará con una exposición en la sede de la fundación, ubicada en Paraguarí 852 c/ Manuel Domínguez.

Como parte de esta Clínica de Artes Visuales, los elegidos deben tener una asistencia de al menos un 80% en los encuentros presenciales que se realizarán todos los miércoles, desde el 4 de febrero hasta finales del mes de marzo, de 18:00 a 20:00, en un local que será dado a conocer por la organización.

La clínica no tiene ningún costo y la Colección Nasta podrá adquirir una o más de las obras expuestas, resultantes de este programa formativo, previo acuerdo con el o la artista.

Los interesados en participar, ya sea con un proyecto en desarrollo o uno sin iniciar, deben completar un formulario disponible en el siguiente enlace ttps://tr.ee/gEoJMTpdgR.