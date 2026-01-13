Formación actoral y proceso creativo: Casa Sigilos presenta “Verano en Tablas”

A partir del lunes 19 de enero, en Casa Sigilos, se desarrollará el taller “Verano en Tablas”, coordinado por la actriz y docente Nadia Capdevila, en un formato de masterclass presencial pensado tanto para actores en formación como para personas aficionadas con interés en el lenguaje teatral.

A lo largo de cuatro encuentros, que tendrán lugar los días 19, 21, 26 y 28 de enero, de 19:00 a 20:30, los participantes recorrerán un proceso de exploración corporal, creativa y crítica.

El taller propone un trabajo inmersivo donde el juego escénico convive con la disciplina y la reflexión, articulando las grandes tradiciones del teatro del siglo XX a partir de los aportes de Stanislavski, Brecht y Lecoq, entendidos como lenguajes complementarios y en diálogo permanente.

Como parte del proceso, se realizarán dos muestras abiertas al público en las que se compartirá el camino de creación de personajes desarrollado durante las clases.

La actividad se llevará a cabo en Casa Sigilos, ubicada en Palma 751, piso 1. La inversión es de G. 220.000. Para más información e inscripciones, las personas interesadas pueden comunicarse al (0991) 801-889 con Magín Pereira.

El taller estará a cargo de Nadia Capdevila, actriz, docente, directora, dramaturga y productora teatral. Egresada de la Escuela Municipal de Arte Dramático “Roque Centurión Miranda”, cuenta con una amplia trayectoria en la escena local y en la gestión cultural, siendo creadora del Festival de Artes Escénicas “Añandu Unipersonales” y del Festival de Teatro por los Derechos Humanos. Actualmente, además, cursa la carrera de Psicología en la Universidad Nacional de Asunción.