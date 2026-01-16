Fundación Gabriela Duarte otorgará becas para la formación artística de niños y jóvenes

Niñas, niños y jóvenes de entre 10 y 20 años de edad podrán participar de la convocatoria que pondrá en marcha la Fundación Gabriela Duarte. La primera etapa de audiciones será online y en la misma deberán completar un formulario, además de enviar un vídeo cantando.
Las personas preseleccionadas serán convocadas para la segunda fase, que corresponde a una audición presencial.
Los seleccionados accederán a becas completas, las cuales incluyen formación en canto, instrumento musical (guitarra y piano), teoría musical, técnicas de teatro musical y diversos talleres complementarios, orientados a la formación de artistas integrales.
“La fundación promueve una educación integral basada en valores como el compromiso, el compañerismo, la disciplina y el amor por el arte, acompañando el crecimiento personal y artístico de cada estudiante”, señalaron los responsables.
Los interesados en postular a estas becas pueden ingresar a la página oficial de Instagram @fundaciongabrieladuartepy donde estará disponible el formulario y todos los detalles para la audición online.
La fundación, creada el 25 de septiembre de 2012, anunció además que este año incorporará nuevos talleres abiertos a todo público, que se desarrollarán a lo largo del año. Próximamente darán a conocer fechas, propuestas y modalidades.