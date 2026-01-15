San Bernardino vivirá la tercera noche del Verano Cultural en Casa Hassler

La actividad reunirá diversas expresiones artísticas, con la participación del Elenco Municipal de Danzas, presentación de cuadros tradicionales, además de una exposición de obras de arte del artista Horacio Guimaraez. La noche también incluirá shows en vivo, una muestra de artesanías y otras propuestas culturales pensadas para todo público.

El Verano Cultural se desarrolla como un ciclo de siete sábados consecutivos, consolidándose como uno de los principales atractivos culturales de la temporada de verano en la ciudad.

Dentro de la programación se destacan noches especiales como la Noche Aniversario 36 y la Noche Alemana: Cultura y Tradición, que busca poner en valor las tradiciones compartidas con la comunidad alemana, promoviendo el encuentro intercultural y la identidad local.

Lea más: Feriado largo: naturaleza, aventura y descanso esperan en Caacupé y San Bernardino

Fomentar la cultura

El objetivo del evento es fomentar el acceso a la cultura, brindar espacios de expresión a artistas locales y regionales, y ofrecer a residentes y visitantes una alternativa cultural gratuita en un entorno patrimonial emblemático como Casa Hassler.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La propuesta es impulsada por la Municipalidad de San Bernardino, a través del Departamento de Cultura, y está dirigida a familias, turistas y público en general, como parte de las actividades previstas para dinamizar la vida cultural y turística de la ciudad durante la temporada estival.

Lea más: Turismo interno: ¿Qué hacer en San Bernardino el finde?