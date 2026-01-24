El Teatro Municipal invita a una experiencia abierta al público

Antes de que concluyan las vacaciones, el Teatro Municipal Ignacio A. Pane invita a la ciudadanía a participar de una jornada abierta que permitirá recorrer sus espacios y vivir una experiencia cercana con uno de los símbolos culturales más representativos del país. La actividad se realizará este domingo 25 de enero, entre las 10:00 y las 16:00, con acceso libre y gratuito y sin modalidad de visita guiada, lo que permitirá a las personas transitar el edificio a su propio ritmo.

Lea más: Festival del Cántaro y la Miel reúne desde hoy a destacados artistas en Itá

El recorrido está concebido como una propuesta participativa y accesible, pensada especialmente para el disfrute en familia y para propiciar un reencuentro con un espacio que forma parte de la memoria colectiva de la ciudad. La guarania, declarada patrimonio sonoro, será el eje simbólico de la jornada, invitando a conectar con una expresión musical que atraviesa generaciones y continúa siendo un elemento central de la identidad cultural paraguaya.

Desde la organización señalaron que la iniciativa busca fomentar el interés por la cultura y el patrimonio, combinando un enfoque educativo con una experiencia amena, abierta a públicos de todas las edades. El ingreso se realizará por orden de llegada, reforzando el carácter inclusivo y democrático de la propuesta, que apunta a fortalecer el vínculo entre la ciudadanía y uno de los espacios culturales más emblemáticos de Asunción.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Un poco de historia

El Teatro Municipal Ignacio A. Pane se levanta sobre el sitio donde antiguamente funcionaba la sala de sesiones del Congreso Nacional. Su historia se remonta a 1843, cuando, por pedido del presidente Carlos Antonio López, se dio inicio a la construcción del edificio. A mediados del siglo XIX, el espacio comenzó a vincularse estrechamente con la actividad artística, primero como lugar de enseñanza musical y luego, por disposición presidencial, como teatro, inaugurado oficialmente el 4 de noviembre de 1855.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Con el paso de los años, el edificio fue ampliado y transformado, consolidándose como Teatro Nacional hacia fines del siglo XIX. En 1889 se inauguraron las nuevas construcciones que terminaron de definir su fisonomía, y en 1939 adoptó el nombre de Teatro Municipal Ignacio A. Pane, en homenaje al escritor, periodista y político paraguayo que impulsó el desarrollo cultural y artístico del país.

De estilo neoclásico y sometido a diversas restauraciones para preservar su valor arquitectónico, el teatro fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco en 1997. En la actualidad, continúa siendo un referente fundamental de la vida cultural paraguaya, albergando espectáculos y eventos nacionales e internacionales.