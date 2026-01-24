Festival del Cántaro y la Miel reúne desde hoy a destacados artistas en Itá

La ciudad de Itá se alista para vivir desde hoy una nueva edición del Festival del Cántaro y la Miel, en el Anfiteatro Don Prisciliano Villalba, ubicado junto a la laguna. A lo largo de diez noches, el público podrá disfrutar de un variado programa de artistas nacionales.

Lea más: Con comparsa invitada y Rumberos, preparan segunda noche del Carnaval Encarnaceno

El intendente Jorge Luis Dimartino (PLRA) señaló, en conferencia de prensa, que el festival “es un espacio de recreación para toda la familia” y que se ha convertido en un símbolo de la ciudad de Itá.

También detallaron que el evento se realizará en coordinación con distintas instituciones como la Policía Nacional, el Ministerio Público, los Bomberos Voluntarios, etc. El público que asiste al festival podrá disfrutar además de una feria gastronómica, artesanías y de un parque de diversiones.

Pasadas las 18:00 de ayer, la Municipalidad de Itá aún no había publicado la agenda para estos diez días de festival.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

No obstante, a través de sus redes sociales fue anunciando la presencia de artistas como Tierra Adentro, Bohemia Urbana, MFolk, Los Peñeros, Nilsa Figueredo y su grupo, Musikeros, el dúo Andy y Martín, The Classic’s y el grupo Melodías de mi Tierra.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También está confirmada la participación de Piri Folk, La Retroband, Agrupación Sin Límite, Grupo La Selección, Nendive, Los Viajeros del Paraguay, Retro Cumbia, Mily Brítez y Marilina.

La grilla de artistas que estará en el escenario del anfiteatro incluye además a: Agrupación San Salvador, Refugio de Amor, Estilo Libre, Voyage, Los Soñadores iteños, Carlos Montalvo, Banda 25, el destacado arpista Marcelo Rojas, Carluchín Alcaraz y su Grupo Sintonía.

Otros reconocidos artistas que estarán presentes en este festival son Jazmín del Paraguay, Villagrán, Salamandra, Roscer Díaz y su grupo, Ramonita Vera, además de Semi Qmbia con el Chivo Palacios, Ángel Ulises y Buena Q-mbia, Magalí Viveros y su grupo, y más.

Tanto la agenda completa de artistas, así como la transmisión en vivo de cada una de las noches del festival, se podrán encontrar en la página de Facebook de la Municipalidad de Itá.

Jaime Zacher, vocalista de la agrupación Bohemia Urbana, señaló en la conferencia de prensa sentirse agradecido y honrado por ser parte de este festival “que traspasó fronteras”.

De igual manera, Luis Duarte del grupo Tierra Adentro celebró la posibilidad de estar nuevamente en este evento del que se llevaron momentos muy lindos.

Martín “Loco” Olmedo, del grupo MFolk, instó a otros municipios a “copiar” esta iniciativa cultural.