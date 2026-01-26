El Instituto Guimarães Rosa – Asunción abre convocatoria para proyectos culturales en 2026

El Instituto Guimarães Rosa – Asunción (IGR), de la Embajada de Brasil en Paraguay, anunció la apertura de la convocatoria “Puertas Abiertas”, una invitación a presentar proyectos artísticos y culturales que serán desarrollados a lo largo de 2026 en sus espacios institucionales. La propuesta está dirigida a artistas individuales, colectivos, gestores culturales, instituciones y productores interesados en formar parte de su programación anual.

La iniciativa tiene como objetivo fortalecer los lazos culturales entre Brasil y Paraguay, así como promover la cultura brasileña y la lengua portuguesa. Además, la convocatoria pone énfasis en valores como la integración, la inclusión, la tolerancia, la diversidad, la igualdad racial y de género, y el desarrollo social, ejes que atraviesan la política cultural del instituto.

Los proyectos seleccionados podrán realizarse en los distintos espacios culturales del IGR Asunción, entre los que se destacan el Teatro Tom Jobim, con capacidad para 300 personas, una galería permanente dedicada al artista Lívio Abramo, áreas destinadas a exposiciones, encuentros y actividades culturales diversas, así como el centro de enseñanza de lengua portuguesa. Todas las actividades deberán ser de acceso libre y gratuito para el público.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 20 de febrero de 2026, y los proyectos seleccionados podrán desarrollarse entre abril y diciembre de este año. Las personas interesadas deberán completar el formulario de inscripción disponible en las cuentas de Instagram y Facebook del IGR Asunción.

Para más información, el Instituto Guimarães Rosa – Asunción habilita el correo cultural.assuncao@itamaraty.gov.br y los teléfonos (021) 22484158 y (021) 22484162.