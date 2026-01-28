Fallece la artista visual, titiritera y docente Mavi Servín

“Mavi ya descansa. Gracias a todos por sus palabras, por ayudar a Mavi y acompañarla hasta ahora con sus oraciones, aportes y compañía cariñosa que hicieron posible sostener el cuidado. Gracias infinitas”, señala e mensaje publicado por sus allegados en su cuenta de Instagram.

Lea más: Nathalie Quernet encabeza el Summer Course 2026 del BCMM en Asunción

Mavi Servín, una referente de la educación artística en nuestro país, falleció en la tarde de ayer a los 62 años. Durante décadas estuvo abocada a la formación en artes plásticas de niños, jóvenes y adultos.

Fue docente en varias instituciones educativas siguiendo la línea de la Educación por el Arte y una de las fundadoras del Museo interactivo Mandala, que funcionó en el barrio Sajonia. También incursionó en los títeres, junto al recordado artista Juanito Carter.

Sus obras han ilustrado diversos espacios como el cartel del Festival de Cine Lesbigaytrans y han formado parte de exposiciones en el Centro Cultural del Lago, como “Fauna sin techo”, realizada en año pasado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En este marco, el CCL la destacó como “una artista apasionada del arte popular y del pintor (Marc) Chagall, influencia que se ve reflejada en varias de sus obras”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Fue además coautora de varios cuentos para niños.

“Todas las personas que se encuentran con ella pueden acceder a una pequeña línea de sabiduría, que siempre la rodea. Camina libremente entre las formas, técnicas, colores donde el tiempo transcurre a su propio ritmo: puede dar forma a una idea en un segundo o tomarse días en pintar”, había destacado el CCL acerca de la artista, en sus redes sociales.

También la señaló como como una inventora de cuentos que ilustraba “con colores y palabras mágicas, que sanan heridas y tocan el alma”.